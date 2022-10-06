Четверг, 6 Октября 2022 12:43

АрмИнфо. В России высоко оценивают уровень конструктивного взаимодействия с Арменией в образовательной сфере как в традиционных, так и в новых форматах. Об этом 6 октября на открытии образовательной выставки российских вузов "Образование в России: Ереван 2022" в Национальной академии наук заявил советник-посланник посольства России в Армении Максим Селезнев.

"Приветствуем расширение российско-армянского сотрудничества в области образования, а также запуск и реализацию совместных образовательных программ, включая переподготовки преподавателей и повышение академической мобильности студентов наших стран. В выставке "Образование в России: Ереван 2022", организованный Русским домом в Ереване, при активной поддержке руководства Минобразования и Национальной академии наук Армении, принимают участие ведущие российские вузы и их филиалы в Армении, что также немаловажно", - сказал Селезнев.

При этом дипломат выразил убеждение, что выставка предоставит возможность абитуриентам напрямую получить все интересующие вопросы об учебе и жизни студентов в России. Селезнев также считает, что выставка впредь будет носить регулярный характер.

После приветственного слова Селезнев вручил видным деятелям сферы образования Армении медалями Минобразования России, по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Армении и Россией, и 25-летия со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РА и РФ.

В рамках выставки абитуриенты познакомятся с образовательным и научным потенциалом российских вузов, а также с программой бесплатного образования для иностранных граждан (программа Россотрудничества "Образование в России"). В этом году 250 абитуриентов из Армении получат возможность по льготной программе получить образование в вузах России. Приемок заявок еще не открыт, однако, интерес достаточно большой.

Всего на выставке представлены 13 вузов, приехали из России представители 10, в частности: Московский физико-технический институт (МФТИ - МОСКВА), ИТМО ( МОСКВА), Национальный исследовательский университет <Высшая школа экономики> (ВШЭ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова ( МОСКВА), Российский университет дружбы народов (РУДН - МОСКВА). Южно- Российский государственный политехнический университет им. Платова(РОСТОВ), Российский государственный университет им. Косыгина ( МОСКВА), Северо-Кавказский Федеральный Университет ( СТАВРОПОЛЬ), Московский институт электронной техники (МИЭТ - МОСКВА), Севастопольский Государственный университет (СЕВАСТОПОЛЬ).

Участвуют также филиалы российских вузов в Армении - филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Ереване, Ереванский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова и Российско-Армянский университет (РАУ).

Более того, порядка 30 вузов проявили интерес к выставке, однако, некоторые отменили очное участие в мероприятия своих представителей из-за непростой международной и региональной обстановки.