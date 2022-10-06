Четверг, 6 Октября 2022 12:37

АрмИнфо. Перед Европарламентом прошла символическая акция в поддержку Армении, организованная группой "Идентичность и демократия". Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил депутат Европейского парламента Том Вандендриссхе.

"Христианская Армения подвергается жестокому нападению со стороны Азербайджана. ЕС смотрит в другую сторону с тех пор, как фон дер Ляйен стала выпрашивать газ у азербайджанцев. Вместе с делегацией нашей группы "Идентичность и демократия" мы демонстрируем нашу поддержку Армении символической акцией в Европейском парламенте", - сообщил европейский депутат.

О поддержке Армении заявила и депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, в опубликованном видеоролике.

"Наша фракция в Европарламенте "Зеленые / Европейский свободный альянс" полностью солидарна с народом Армении. Призываем к

устойчивому миру и независимому расследованию военных преступлений!",

- заявила Виола фон Крамон-Таубадель.

Напомним, что летом этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики.

Добавим также, что 4 октября на платформе change.org была запущена петиция с требованием отставки главы Еврокомиссии из-за ее проазербайджанской политики.