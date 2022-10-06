Четверг, 6 Октября 2022 12:16

АрмИнфо. Согласно "надежному источнику", Арцах передавался Азербайджану 7 раз, но тот каждый раз великодушно отказывался от него. Об этом заявил эксперт фонда "ЛУЙС" Дереник Хачатрян, иронизируя над заявлением действующего премьер-министра РА, что Ацах сдали "бывшие власти".

Как заявил не без сарказма Хачатрян, Арцах, по версии властей, был сдан, когда еще не был освобожден, то есть в 1991 году, когда были подписаны документы о создании СНГ, и Армения якобы признала территориальную целостность Азербайджана.

Арцах был сдан в 1999 году, когда была подписана Стамбульская хартия.

Арцах был сдан в 2007 году подписанием Мадридских принципов.

Арцах был сдан в 2010 году, когда в Армении был принят "Закон об административно- территориальном делении".

Арцах сдавали в 2011 году в Казани.

Арцах был сдан в 2016 году, после апрельской войны.

Арцах был сдан в 2017-2018 годах, по "плану Лаврова" и переговорным наследием, оставленным "бывшими"", - с иронией отметил Хачатрян.

Другими словами, продолжил он согласно "надежному источнику", Арцах передавался Азербайджану 7 раз, но тот каждый раз великодушно отказывался от него.

"Потом пришел бархатный смельчак, отменил предыдущие 7 сдач, начал все с нуля, объявил "Арцах - это Армения, и точка" и... "не сдал" 80% Арцаха путем войны в 2020 году. Он и сейчас собирается "не сдать" оставшиеся 20%. Фактически в Баку работают по принципу "семь раз отмерь, один раз отрежь": пока к власти в Армении не пришел бархатный смельчак, они еще меряли", - добавил эксперт.

В заключение Хачатрян посоветовал не удивляться, если он (Никол Пашинян - Ред.) будет обосновывать окончательную сдачу Армении Батумским соглашением (Батумская мирная конференция 11-26 мая 1918 г. - Ред.), подписанным "бывшими".

Отметим, что премьер-министр Никол Пашинян 5 октября в Национальном Собрании заявил, что действующая власть Армении признала Нагорный Карабах в составе Азербайджана при бывшем министре иностранных дел Вардане Осканяне. По его заверению, с того момента, как Армения признала Мадридские принципы как основу для переговоров, она признала Нагорный Карабах в составе Азербайджана.

"Не надо сейчас делать истеричные заявления. Более того, именно Вардан Осканян публично признал Республику Армения оккупантом, и Республика Армения не смогла преодолеть действия Вардана Осканяна и его руководителя. До сих пор не может преодолеть. Нужно признать, что эти заявления мы никогда не сможем опровергнуть. Сейчас мы пытаемся управлять последствиями этих заявлений",- сказал Никол Пашинян, добавив, что тогда Арцах признали частью Азербайджана не Вардан Осканян и Роберт Кочарян, а Республика Армения в 2007 году.

"Армения признала Карабах частью Азербайджана, и авторы этого решения - Вардан Осканян и Роберт Кочарян. А Серж Саргсян и Эдвард Налбандян приняли это наследие как предусловие прихода к власти. В свою очередь предусловием прихода к власти Роберта Кочаряна было исключение Карабаха из переговорного процесса, что явилось краеугольным камнем для подписания Стамбульской хартии", - заверил Пашинян.

По словам Пашиняна, если документ, оставленный на столе Сержем Саргсяном, оценивать по этим критериям и резолюциям, то его можно назвать капитулянтским.