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 Четверг, 6 Октября 2022 12:08
Александр Аванесов

Премьер-министр Армении с рабочим визитом отбудет в Прагу

Премьер-министр Армении с рабочим визитом отбудет в Прагу

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 октября с рабочим визитом отбудет в столицу Чехии Прагу. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Согласно источнику, премьер-министр примет участие в саммите Европейского политического сообщества. В рамках визита в Праге состоится четырехсторонняя встреча премьер-министра Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На тот же день запланирована встреча премьер- министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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