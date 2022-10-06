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АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится 6 октября в Праге на полях саммита Европейского политического сообщества с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудит с ним перспективы нормализации отношений между двумя странами. Это будет их первая очная встреча, сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах Анкары.
<Очные встречи всегда являются более продуктивными, чем телефонные разговоры. Это в полной мере относится к предстоящим переговорам между президентом Турции и премьером Армении. В Праге может быть достигнут прогресс как в вопросе нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, так и в подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном>, - сказал источник.
Газета Sabah со ссылкой на свои источники ранее сообщила, что Эрдоган намерен предложить Пашиняну проведение встреч спецпредставителей двух стран по вопросам урегулирования поочередно в Турции и Армении, а не на территории третьих стран.
Кроме того, как отмечалось, он выступит с предложениями по снижению напряженности в регионе и скорейшему подписанию между Арменией и Азербайджаном мирного договора.
Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об их установлении, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. Армения 1 марта 2018 года объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году обе страны назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования двусторонних отношений. Представители Турции и Армении провели серию переговоров. На встрече 1 июля в Вене приняли решение в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и начать прямые авиаперевозки грузов между Арменией и Турцией.
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|Минобороны Армении обвинило Баку в распространении нелепицы
|Президенты АР и Евросовета обсудили повестку встречи лидеров Азербайджана и Армении с участием Мишеля в следующем месяце в Брюсселе
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|До сведения посла Азербайджана в Нидерландах довели необходимость независимого и беспристрастного расследования военных преступлений в отношении армян
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|Союз адвокатов Монпелье выразил обеспокоенность попытками Азербайджана изменить международно признанные границы Армении
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|В Ереване начала свою работу образовательная выставка российских вузов "Образование в России: Ереван 2022"
|"Идентичность и демократия" провела перед Европарламентом символическую акцию в поддержку Армении
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|Премьер-министр Армении с рабочим визитом отбудет в Прагу
|В Турции заявили, что встреча Эрдогана и Пашиняна в Праге поможет нормализации отношений
|В РПА раскритиковали Пашиняна: «Если оставленное Сержем Саргсяном наследие - капитуляция то, что это за документ, подписанный 9 ноября?»
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|Посол Норвегии выразила обеспокоенность казнями армянских военнослужащих
|Степанакерт: Для Арцаха не приемлем термин «армяне Нагорного Карабаха»
|Успешно завершена крупнейшая программа по корпоративным облигациям на рынке ценных бумаг РА
|В Европе запущена петиция с требованием отставки Урсулы фон дер Ляйен за сотрудничество с Алиевым
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Есть определенное пространство для запуска диалога между Нагорным Карабахом и Азербайджаном: Пашинян
|Сына оппозиционного депутата Гегама Манукяна исключили из ЕГУ - правозащитник назвал студента политзаключенным
|МИД: Имеется точка зрения о возможности прямых переговоров между Баку и Степанакертом
|Пашинян в Праге в рамках <повестки мира> встретится с Макроном, Мишелем, Алиевым и Эрдоганом. Затем посетит Санкт-Петербург
|Представители гражданского общества Армении выступили с обращением к правозащитным организациям мира
|Блок "Армения": Власть готовит армянский народ к новым смертельным уступкам и параллельно стимулирует антироссийскую истерию
|Алиев уже не скрывает своих намерений в отношении армян Нагорного Карабаха
|Посол Франции ознакомилась с последствиями азербайджанской агрессии в Сюнике
|Crisis Watch не исключает эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном в октябре
|В Армении пройдут Дни духовной культуры России
|Любые спекуляции о том, что Россия отворачивается от Армении, не более чем спекуляции - посол
|Институт Лемкина обвинил западные СМИ в предвзятом освещении агрессии Азербайджана против Армении
|Сергей Лавров: российско-армянское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует стремительный рост
|Генсек ОДКБ рассказал президенту Кыргызстана о ходе подготовки к проведению в Армении заседания уставных органов Организации
|Спикер верхней палаты парламента Туркменистана ответил на вопросы СМИ Китая
|В Минобороны Армении рассказали о состоянии военнослужащих, получивших ранения в результате вражеской агрессии
|Генеральный прокурор Армении и посол США обсудили вопросы сотрудничества
|Зампред РПА: Господин Борель, кривит душой, говоря, что ЕС заключал газовое соглашение с Азербайджаном не в ущерб вопросам прав человека
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|Боррель признал оккупацию армянских территорий Азербайджаном, исключив санкции в отношении Баку
|Париж: Вторжение на территорию Армении подчеркнуло неспособность России играть роль посредника, на которую она претендовала после 2020 года
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|Минобороны Армении сообщает о стабильной ситуации на границе с Азербайджаном
|Мирзоян и Пауэр обсудили перспективы расширения программ, реализуемых USAID в Армении
|Байрамов, Мирзоян и Блинкен обсудили вопросы касательно разработки мирного договора между Ереваном и Баку
|Пашинян высоко оценил роль США в возвращении армянских военнопленных
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