Четверг, 6 Октября 2022 12:02

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится 6 октября в Праге на полях саммита Европейского политического сообщества с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудит с ним перспективы нормализации отношений между двумя странами. Это будет их первая очная встреча, сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах Анкары.

<Очные встречи всегда являются более продуктивными, чем телефонные разговоры. Это в полной мере относится к предстоящим переговорам между президентом Турции и премьером Армении. В Праге может быть достигнут прогресс как в вопросе нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, так и в подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном>, - сказал источник.

Газета Sabah со ссылкой на свои источники ранее сообщила, что Эрдоган намерен предложить Пашиняну проведение встреч спецпредставителей двух стран по вопросам урегулирования поочередно в Турции и Армении, а не на территории третьих стран.

Кроме того, как отмечалось, он выступит с предложениями по снижению напряженности в регионе и скорейшему подписанию между Арменией и Азербайджаном мирного договора.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об их установлении, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. Армения 1 марта 2018 года объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году обе страны назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования двусторонних отношений. Представители Турции и Армении провели серию переговоров. На встрече 1 июля в Вене приняли решение в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и начать прямые авиаперевозки грузов между Арменией и Турцией.