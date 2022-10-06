Четверг, 6 Октября 2022 11:51

АрмИнфо. «Оставленное Сержем Саргсяном наследие, благодаря которому Арцах мог бы стать независимым, мог бы в течение десятилетий оставаться в промежуточно-признанном статусе с Кельбаджарским (Карвачар) и Лачинским (Бердзор) районами, с международными миротворческими силами взамен переданных 5 районов. Разве это капитуляция?». Так отреагировал зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян на обвинения действующего премьер-министра РА.

«Если оставленное Сержем Саргсяном наследие - капитуляция то, что это за документ, подписанный 9 ноября?», - задался вопросом Ашотян. Вместе с тем он напомнил, что "наследие бывших", на самом деле, предусматривало использование механизма международного признания и гарантирование права народа Народного Карабаха на самоопределение, промежуточный статус Арцаха и возможность его включения в международные структуры, с сохранением Бердзора и Карвачара. "Взамен армянская сторона должна была передать Азербайджану пять районов", - резюмировал он.

Отметим, что премьер-министр Никол Пашинян 5 октября в Национальном Собрании заявил, что действующая власть Армении признала Нагорный Карабах в составе Азербайджана при бывшем министре иностранных дел Вардане Осканяне. По его заверению, с того момента, как Армения признала Мадридские принципы как основу для переговоров, она признала Нагорный Карабах в составе Азербайджана.

"Не надо сейчас делать истеричные заявления. Более того, именно Вардан Осканян публично признал Республику Армения оккупантом, и Республика Армения не смогла преодолеть действия Вардана Осканяна и его руководителя. До сих пор не может преодолеть. Нужно признать, что эти заявления мы никогда не сможем опровергнуть. Сейчас мы пытаемся управлять последствиями этих заявлений",- сказал Никол Пашинян, добавив, что тогда Арцах признали частью Азербайджана е Вардан Осканян и Роберт Кочарян, а Республика Армения в 2007 году.

Арцах был признан частью Азербайджана также Сержем Саргсяном и Эдвардом Налбандяном, заявил премьер. "Армения признала Карабах частью Азербайджана, и авторы этого решения - Вардан Осканян и Роберт Кочарян. А Серж Саргсян и Эдвард Налбандян приняли это наследие как предусловие прихода к власти. В свою очередь предусловием прихода к власти Роберта Кочаряна было исключение Карабаха из переговорного процесса, что явилось краеугольным камнем для подписания Стамбульской хартии", - заверил Пашинян.

По словам Пашиняна, если документ, оставленный на столе Сержем Саргсяном, оценивать по этим критериям и резолюциям, то его можно назвать капитулянтским.