Четверг, 6 Октября 2022 10:54

АрмИнфо. История дипломатии не замечает визга однодневной фальши, в этой истории остаются славные победы наподобие Мадридского документа и Стамбульской хартии. Об этом говорится в заявлении координатор Офиса второго президента РА Баграт Микоян в ответ на обвинения действующего премьер министра РА.

"Это было ужасное зрелище. Если бы во время выступления я не смотрел на экран, показалось бы, что слушаю выступление Алиева в Милли Меджлисе. Тот, кто вел переговоры "от собственной точки" и выучил историю и логику этих переговоров у своего "положительного" и "образованного" коллеги Алиева, самозабвенно воспроизводил его точку зрения и подходы с трибуны НС РА. Может его вдохновило ожидание предстоящей встречи с Алиевым и Эрдоганом: как будто сдавал экзамен по заученным у них урокам", - отметил он. Вместе с тем, Микоян напомнил, что информация об исключении Арцаха из переговоров, о Стамбульской хартии и Мадридских принципах полностью опубликована. При этом он считает, что нужно как минимум придерживаться турецких взглядов, чтобы искажать эти факты, превращая их в протурецкие.

"Мы ещё раз опубликуем вышеуказанные факты, чтобы эти фальсификации стали более очевидными. Кстати, Азербайджан наотрез отверг Мадридский документ, сочтя его строго проармянским. История дипломатии не замечает визга однодневной фальши, в этой истории остаются славные победы наподобие Мадридского документа и Стамбульской хартии, и, к сожалению, останутся также трагические поражения, нанесенные предательскими уже подписанными, предстоящими и устными договорённостями", - резюмировал Микоян.

Отметим, что премьер-министр Никол Пашинян 5 октября в Национальном Собрании заявил, что действующая власть Армении признала Нагорный Карабах в составе Азербайджана при бывшем министре иностранных дел Вардане Осканяне. По его заверению, с того момента, как Армения признала Мадридские принципы как основу для переговоров, она признала Нагорный Карабах в составе Азербайджана.

"Не надо сейчас делать истеричные заявления. Более того, именно Вардан Осканян публично признал Республику Армения оккупантом, и Республика Армения не смогла преодолеть действия Вардана Осканяна и его руководителя. До сих пор не может преодолеть. Нужно признать, что эти заявления мы никогда не сможем опровергнуть. Сейчас мы пытаемся управлять последствиями этих заявлений",- сказал Никол Пашинян, добавив, что тогда Арцах признали частью Азербайджана не Вардан Осканян и Роберт Кочарян, а Республика Армения в 2007 году.

Арцах был признан частью Азербайджана также Сержем Саргсяном и Эдвардом Налбандяном, заявил премьер. "Армения признала Карабах частью Азербайджана, и авторы этого решения - Вардан Осканян и Роберт Кочарян. А Серж Саргсян и Эдвард Налбандян приняли это наследие как предусловие прихода к власти. В свою очередь предусловием прихода к власти Роберта Кочаряна было исключение Карабаха из переговорного процесса, что явилось краеугольным камнем для подписания Стамбульской хартии ",- заверил Пашинян.

По словам Пашиняна, если документ, оставленный на столе Сержем Саргсяном, оценивать по этим критериям и резолюциям, то его можно назвать капитулянтским.