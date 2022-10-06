Четверг, 6 Октября 2022 00:56

АрмИнфо. «Норвегия глубоко обеспокоена сообщениями и видеозаписями о казнях армянских пленных азербайджанскими солдатами», написала в Твиттер посол Норвегии в Армении и Грузии Хелен Санд Андресен.

Она отметила, что Норвегия выступает за проведение полного и беспристрастного расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности. «Воодушевлена продолжающейся дипломатической деятельностью на высоком уровне для стабилизации ситуации», - отметила посол.

Отметим, что в Telegram-каналах 2 октября было распространено видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент как уж выяснили правозащитники произошел в направлении позиций у Ишханасара, в ходе широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в ночь на 13 сентября. Добавим, что это не первый подобный случай, когда вражеские силы пытают, подвергают бесчеловечному отношению армянских военнопленных, в том числе и женщин, а так же гражданских лиц.