Четверг, 6 Октября 2022 00:39

АрмИнфо.30 сентября 2022 года успешно завершилась крупнейшая в истории Армении транзакция с корпоративными облигациями – были полностью погашены первые выпуски облигаций ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» (ЗММК), крупнейшей горнодобывающей компании Армении, на сумму 50 млн долларов США и 2.5 млрд драмов РА. Америабанк выступил в роли андеррайтера и маркет-мейкера облигаций ЗММК, тем самым в очередной раз претворив в жизнь политику, направленную на развитие экономики РА, в частности, рынка ценных бумаг.

«Программа облигаций ЗММК стала беспрецедентной инициативой для рынка капитала РА по объему выпуска и участию инвесторов. Данная транзакция показала, что рынок облигаций способен удовлетворить потребности армянских компаний в финансировании. Об этом также свидетельствуют исторические размещения корпоративных облигаций, осуществленные Америабанком в Армении. Мы уверены, что успешно проведенная программа облигаций ЗММК станет для местных компаний ориентиром по привлечению финансирования из альтернативных источников капитала», – отметил Гагик Саакян, директор корпоративного и инвестиционного банкинга Америабанка.

3 года назад в рамках своих инвестиционных услуг Америабанк разместил облигации ЗММК посредством публичного предложения. Объем размещения порядка в пять раз превысил объем крупнейшего размещения корпоративных облигаций, ранее осуществленного на рынке ценных бумаг РА. Облигации вызвали большой интерес как местных, так и международных инвесторов. В размещении облигаций приняли участие такие престижные международные учреждения, как Европейский банк реконструкции и развития, Черноморский банк торговли и развития, Евразийский банк развития.

Участие на местном рынке не ограничилось институциональными инвесторами (управляющие фондами, банки). Многие физические лица получили возможность инвестировать свои сбережения в финансовые инструменты, обеспечивающие высокую доходность.

После первичного размещения облигации ЗММК прошли листинг и были допущены к торгам на фондовой бирже Армeнии. Америабанк стал маркет-мейкером облигаций, обеспечив транзакционную активность на вторичном рынке