Четверг, 6 Октября 2022 00:33

АрмИнфо.В Европе запущена петиция с требованием отставки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за сотрудничество с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Петиция запущена на платформе change.org (https://www.change.org/p/removing-ursula-von­der-leyen-as-eu-president?utm_content=cl_sharecopy_34603552_de-DE) пользователем из Австрии Стефаном Папп (Stefan Papp).

"Урсула фон дер Ляйен поддерживает Азербайджан как надежного партнера ЕС по поставкам газа. Пока она соглашается избавиться от одного диктатора, ведущего агрессивную войну, Путина, она заключает сделку с другим, Алиевым.

Даже после того, как зверства азербайджанских солдат, такие как пытки и изнасилования армянской женщины-солдата и расстрелы военнопленных, были задокументированы, фон дер Ляйен не прокомментировала эту тему.

Ни одна уважающая себя демократия не должна допускать вопиющих нарушений прав человека, которые там происходят. Поэтому можно с уверенностью сказать, что большинство граждан Европы не хотят поддерживать ее на посту президента ЕС, тем более что она никогда не избиралась гражданами ЕС. Парламент ЕС должен выбрать другого президента, который ценит права человека больше, чем ее собственные. Помимо одобрения действий Азербайджана, существует также обширный список нарушений, которые оправдывают ее отстранение от должности президента Еврокомиссии", - отмечается в петиции, которая набрала уже 1370 голосов.

Напомним, что летом этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики.

А уже 1 октября был открыт газовый интерконнектор между Грецией и Болгарией. На торжественной церемонии в болгарской столице участвовали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Болгарии Румен Радев, его коллеги из Азербайджана, Северной Македонии и Сербии Ильхам Алиев, Стево Пендаровски и Александар Вучич, премьер-министры Греции и Румынии Кириакос Мицотакис и Николай Чукэ. По новому газопроводу Болгария сможет ежегодно получать 1 млрд куб. м газа из Азербайджана, а также сжиженный газ из Греции.

Межсистемный газопровод IGB, который должен был начать функционировать еще в 2021 году, связывает болгарскую национальную газовую сеть компании "Булгартрансгаз" и греческую газовую сеть. По оценке экспертов, он имеет стратегическое значение для Юго-Восточной Европы, так как обеспечивает диверсификацию поставок природного газа в регион.

Общая протяженность газопровода на болгарской территории составляет 140 км, он рассчитан на 3 млрд куб. м газа в год с последующим расширением объема до 5,5 млрд куб. м. Проектная стоимость газопровода составляет ?145 млн без учета НДС. IGB, соединенный с Трансадриатическим газопроводом и греческой национальной газовой системой, в будущем будет получать газ и с плавучей регазификационной установки сжиженного природного газа в греческом портовом городе Александруполис. По IGB планируется доставлять природный газ из Греции в Болгарию, а оттуда в Сербию, Северную Македонию, Румынию, Венгрию, а также на Украину.

Добавим также, что накануне, главный дипломат ЕС Жозеп Боррел заявил, что Евросоюз не планирует вводить санкции в отношении Азербайджана из-за агрессии в отношении Армении. Также не планируется отказ от газовых контрактов или же их временная заморозка. . "Я не понял, в чем заключается ваш вопрос. Вы спрашиваете, мы пойдем на этот шаг или нет? Отвечаю - нет", - ответил Боррель, в ответ на соответствующий вопрос. Он также назвал абсурдным замечание европейских депутатов, что азербайджанский газ для Европы дороже армянской крови