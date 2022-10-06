Четверг, 6 Октября 2022 00:26

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 12, 13, 15 в 4-ом квартале Давташена, абоненты-жильцы жилых домов 3, 4 в 4-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома квартала “Маяк” в Джрвеже; ООО “Ясон”, ‘Левон Сафарян”, свадебный салон на перекрестке Тевосян-Дзорахбюр, ООО “Шабер’ на улице Багреванд, ООО “Миранян Ехбайрнер’, ресторан “Жпит”, комплекс ‘Роял Ереван”, завод “Селена”, ООО “Туфенжи”, “Нат Фуд”, “ЭйЭмпиджи Груп” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 собственные дома 2-20 на 13-ой улице в квартале “А”, 1-40 на 15-ой улице, 1-17 на 17-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00 жилые дома 40/8, 42/6, 42/7, 44/5, 44/4ա (3-ий подъезд) на улице Арташисяна, жилые дома 4, 6 на пр. Багратуняца, 3, 4, 7, 9 на 1-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 42, 44, 48 на улице Гарегина Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы собственных домов 166-396 в кв. “Норагюх” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 166-396 в кв. “Норагюх”; Детская Железная дорога на улице Дзорапи 130, центральный стадион “Раздан” (односторонне); абоненты-жильцы жилых домов 64, 82-84 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 10, 12, 37-67, 45/2, 47 на улице Амбардзумяна, жилые дома 12, 12/1, 14, 23, 23/1, 23/2, 25 и собственные дома 23-25 на пр. Комитаса; жилые дома 22, 23/3 на улице В.Папазяна, жилой дом 34 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 72, 72/2, 72/9, 127, 127/1, 129, 129/2, 129/3, 131 на улице Саркавага, собственные дома 62-66 на 3-ем тупике Саркавага, собственные дома на улицах Канакера 14, 15, жилые дома 15, 17 на улице Врацакан, жилой дом 16 на 43-ей улице Арабкира, жилые дома 23, 25 и собственные дома 16-41/5 на улиц Г.Мурадяна, собственные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, собственные дома 2-40/1 на 9-ой улице Канакера, 1-14/1 на 10-ой улице Канакера;

в Армавирской области:

11։00-17։00 частично село Таиров;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Арарат;

10:00-14:00 частично село Айанист;

10:30-13:30 частично село Айгаван; село Воскетап;

10:00-16:00 села Суренаван и Покр Веди;

10:30-16:00 частично улица С.Акобяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

12:00-16:00 частично улицы Чаренца, Исаакяна, Спандаряна, Ханджяна, Сероба Ахбюра, Шаумяна в городе Арарат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично улицы Еркрабаннери, Шаумяна, Аршавира Меликяна, 26 Комисарнери, Джермукское шоссе, частично квартал ‘Дзахапня” в городе Вайк; села Елпин, Чива, Ринд; частично село Арени;

11:00-15:00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

10:00-16:00 жилые дома 2-36, 41-44, 49, 50 в кв. ‘Микрошрджан”, жилые дома 53-65 в кв. “Микрошрджан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания “Айбизнесбанк”; частично квартал “Джрарат”, школа N9, детский сад N9 в городе Раздан; село Джрвеж и квартал “Багреванд” в Джрвеже;

11։00-14։00 жилые дома 68-79, 82-95 в кв. ‘Микрошрджан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания “Араратбанк”, “Айпост” в городе Раздан; село Камарис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

13։30-17։00 село Элар; квартал “Зонал каян”, улицы Интернационал, Волкова, Еритасардакан, Пионеракан, Гарни, военный комиссариат, общинный муниципалитет в городе Абовян; село Маяковский; частично село Балаовит, воинская часть и Военная полиция;

14։00-15։00 село Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-11:30 частично населенный пункт Варденика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։30-15։00 село Цовак и прилегающие абоненты; станци компаний ‘Виваселл-МТС”, “Телеком Армения”, ‘Юком”, ГНКО “Национальный парк Севан”, ЧП ‘Хачатрян Сагарон”;

15։00-17։00 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний “Виваселл-МТС”, “Телеком Армения”, “Юком”;

в Ширакской области:

10:00-16:00 западная часть села Гоговит в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 село Алвар в Амасийском регионе; села Карнут, Овит, Басен, Джрарат, оздоровительный центр “Ахуряни мор ев манкан”, хлебный завод, Ахурянское отделение Полиции, военный комиссариат, станция автотехоблсуживания, молочный завод, предприятия ‘Чаншин”, “ЕБИ”, ‘Аргиг”, “Луер”, “Юмс”, строительная компания “Коопшин”, поселки ‘Чаншин”, “Джрашинарарнери”, ООО “ЛАО” и прилегающие территории в Ахурянском регионе;

в Тавушской области:

10:00-12:00 село Агардзин в общине Дилижан;

11:00-14:00 село Гетовит, газозаправочная станция, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-16:00 кварталы “Зоравар Андраник”, “Маркса”, “Энгельс”, “Пирузян” в городе Алаверди; село Джилизан;

в Сюникской области:

09:20-11:00 село Катнарат.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 23, 25, 27 на улице Себастия, абоненты-жильцы на улицах Меликяна, Тычины и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3, 4, 5 на Нубарашенском шоссе; жилые дома 38 на улице Нарекаци, 72 на улице Бабаджаняна, ООО “Лианна Саакян”, “Кнарик Овсепян”, ОНКО “Авани Мшакуйти тун”, ООО “Фитнес Аван”, ЗАО “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 жилые дома 57, 59/4 на пр. Комитаса, жилые дома 23, 23/1, 25 на улице Мамиконянца, жилые дома 6, 6/1 на улице Н.Тиграняна, собственные дома 5-300 в кв. “Канакер ГЭС”, собственные дома 7/4-21/2 на Тбилисском шоссе, 24-213 на улице Гапанцяна, 7/13 у Шрджанцик Тоннеля, абоненты-жильцы жилых домов 28, 28/1, 28/2 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N27, детская больница N3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17։00 села Бюракан, Агарак, Ахдзк, Парпи, Базмахбюр, Казараван, Антарут, Оргов, Техер; частично село Паракар;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично улицы Абовяна, Комитаса, Ханджяна, Спандаряна, Шаумяна, Туманяна в городе Арарат;

10:00-16:00 частично села Гораван, Воскетап;

10:30-16:00 частично улица Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 села Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Орс, Салли; квартал “Нор” села Шатин; частично село Гер-Гер;

11:00-15:00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

10:30-13:00 абоненты (не являющиеся жильцами) общин Арзни, Гетамеч; ООО “Линда”, “АрмЭдна”, “Р.Мелконян ев энкернер”, собственники “Карен Никоян”, ‘Мгер Адамян”, “Балабек Кочарян”, ЧП ‘Арико Гор”, “Иван Ованнисян”, “Р.Мелконян”, квартал “Арзни-2”;

10:30-13:30 Арзнийское шоссе, ООО “Термоплекс”, ЗАО “Орвако”, ООО “Овназ”, собственники “К.Погосян”, “М.Мхитарян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян; частично село Арзни;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

13:00-14:00 села Котайк, Нор-Гюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:30-16:30 села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен; ГНКО “Национальный Центр Пульмонологии”, ООО “Армен ев Амик” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично абоненты (не являющиеся жильцами) города Абовян, общины Арзни и общины Балаовит; ОАО “Манасио”, “Саранист”, ‘Арм-Глас”, “Арзни газ”, ‘Талворик”, “Арарат Лада”, ‘Акналич”, “Газ Груп”, ‘Пробизнес”, ‘Битерм Ривер”, “МЛ Майнинг”, ЗАО “Арико Гор”, ООО “ЛТЭ Микаэль”, птицефабрика “Арзни”, ЧП “Карен Погосян”, собственники “Гор Григорян”, “Офелия Мовсисян”, “Р.Товмасян”, “Тагуш Кургинян”, ‘Армен Галаханян”, “Баблоян”; кварталы 4, 7/1, 7/2, 9, детский дом “Затик”, насосная станция “Арзни-5” в Арзни;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 населенные пункты Личка, Верин Геташена полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–13:00 частично улицы Гарегина Нжде, Ереванян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Мартуни;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Лернакерт, Айреняц, Айкасар, Туфашен, частично село Пемзашен и прилегающие каменные рудники в Артикском регионе; 1, 3, 12, 13, 15 улиц Гусанагюх и прилегающие территории в Анийском регионе;

в Лорийской области:

11:00-15:00 улицы Мясникяна, Торосяна, Ширака, С.Аветисяна, 1-ый переулок Айгестана, школа N1 в городе Спитак;