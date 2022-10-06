Четверг, 6 Октября 2022 00:25

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что обсуждения последних дней, проводимая властями РА дипломатическая работа создали определенное окно возможностей. Об этом он заявил 5 октября с трибуны парламента в ходе правительственного часа, отметив, что на данном этапе Ереван удовлетворен международной реакцией на события 13 сентября.

По словам премьера, ситуация вокруг Армении сегодня остается стабильно напряженной. Вместе с тем, сообщения минобороны говорят об определенных возможностях для ослабления напряженности. Данная возможность прослеживается также на основе анализа содержания переговоров, отметил он

Так, в течение последних 10 дней прошли встречи в формате Мирзоян-Блинкен-Байрамов, встреча советник президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

<Разговоры были непростые, но, по моей оценке, обсуждения последних дней, проводимая властями РА дипломатическая работа создали определенное пространство для нашего продвижения>, - считает Пашинян.

Глава армянского кабмина напомнил, что ранее выдвинул <концепцию> по разрешению ситуации, а именно - в основе договора и мире должно быть взаимное признание территориальной целостности друг друга. То есть, если Азербайджан признает территориальную целостность, основанную на соглашении о создании СНГ от 18 декабря 1991 года, Армения готова перейти к взаимному признанию территориальной целостности на этой основе. <Есть предпосылки к тому, что этот подход может быть взаимно приемлемым для сторон>, - отметил он.

Помимо этого, по мнению премьера, есть определенное пространство для запуска диалога между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Указанные 2 направления, по его словам, являются краеугольными.

<Должен констатировать, что на данном этапе мы удовлетворены международной реакцией на события 13 сентября, но только на данном этапе. Но работа должна быть продолжена, должна быть последовательной>, - подчеркнул он.