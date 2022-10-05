Среда, 5 Октября 2022 18:38

АрмИнфо. Сын депутата фракции НС "Армения" (Айастан), члена АРФД Гегама Манукяна Тарон Манукян, находящийся под следствием отчислен из Ереванского государственного университета (ЕГУ). Об этом стало известно из публикаций в социальных сетях.

В этой связи, тюрколог, декан факультета востоковедения ЕГУ Рубен Мелконян на своей странице в Фейсбук написал, что в День учителя вынужден сделать запись про своего студента, поскольку сегодня получил приказ об отчислении Тарона Манукяна - студента факультета востоковедения, добровольца-участника 44-дневной войны, который сейчас находится под арестом в рамках уголовного дела.

Мелконян отметил, что Тарон Манукян посещал занятия, но не смог сдать экзамены, поскольку уже был под арестом. "Наша позиция по этому вопросу была четкой, и я предпринял соответствующие шаги. Сначала я отправил необходимую литературу Тарону, находящемуся в СИЗО, а затем, видя, что мера пресечения не меняется, и приближается зачетный период экзаменов, обратился в ректорат с прошением, в котором сообщил, что профессора факультета востоковедения и я лично готовы принять экзамены Тарона в следственном изоляторе", - сообщил декан.

При этом он добавил, что у него сложилось впечатление, что начался бюрократический процесс, а затем бюрократические перетягивания каната уже вне ЕГУ, в профильных министерствах.

"Мое предложение о проведении экзамена в СИЗО было по существу отклонено по разным причинам. В результате такого расклада событий стало ясно, что Тарон Манукян будет исключен из вуза. Уверяю вас, что знания Тарона позволяют ему претендовать не на удовлетворительные, а на более высокие оценки, и здесь главной задачей было создать возможность, чтобы он смог сдать экзамены 3-го курса и перевестись на 4-й курс. А в ходе судебного процесса уже были бы ясны дальнейшие действия и сохранение статуса студента у него.

Тем не менее, Тарон пропустит учебный год, а затем продолжит учебу, но некоторые потеряли лицо навсегда и крохи совести, которые, возможно, еще оставались", - написал Мелконян, добавив, что как декан он отказался подписать заявление об исключении Тарона из университета, таким образом, еще раз продемонстрировав свое несогласие с этим решением.

В свою очередь председатель Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян назвал политическим преследованием исключение Тарона Манукяна из ЕГУ.

"Таким образом, политзаключенный Тарон Манукян исключен из ЕГУ. Руководство вуза и министерство под названием МОНКС не допустили Тарона к сдаче выпускных экзаменов, тем самым доказав, что Тарон классический политзаключенный. Ведь если бы Тарон был обычным уголовником, то не было бы никаких препятствий для сдачи экзаменов. Вы, Ованес Ованнисян и Ваграм Думанян, вам не стыдно и вы считаете себя учеными? Вы жалкие, высокооплачиваемые рабы, не более того. Если бы этот случай произошел в какой-нибудь более-менее демократической стране, он получил бы сильный резонанс: забастовки студентов и профессоров, забастовки, бунты. А мы?", - резюмировал Ишханян.

Напомним, что сын Гегама Манукяна - Тарон был арестован 12 мая по обвинению в нападении на пожилых людей в Гюмри, в ходе акции протеста с требованием отставки властей. В рамках уголовного дела, возбужденного по факту избиения дела были арестованы Тарон Манукян и еще 4 лица.