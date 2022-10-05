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 Среда, 5 Октября 2022 18:38
Марианна Мкртчян

Сына оппозиционного депутата Гегама Манукяна исключили из ЕГУ - правозащитник назвал студента политзаключенным

Сына оппозиционного депутата Гегама Манукяна исключили из ЕГУ - правозащитник назвал студента политзаключенным

АрмИнфо. Сын депутата фракции НС "Армения" (Айастан), члена АРФД Гегама Манукяна Тарон Манукян, находящийся под следствием отчислен из Ереванского государственного университета (ЕГУ). Об этом стало известно из публикаций в социальных сетях.

В этой связи, тюрколог, декан факультета востоковедения ЕГУ Рубен Мелконян на своей странице в Фейсбук написал, что в День учителя вынужден сделать запись про своего студента, поскольку сегодня получил приказ об отчислении Тарона Манукяна - студента факультета востоковедения, добровольца-участника 44-дневной войны, который сейчас находится под арестом в рамках уголовного дела.

Мелконян отметил, что Тарон Манукян посещал занятия, но не смог сдать экзамены, поскольку уже был под арестом. "Наша позиция по этому вопросу была четкой, и я предпринял соответствующие шаги. Сначала я отправил необходимую литературу Тарону, находящемуся в СИЗО, а затем, видя, что мера пресечения не меняется, и приближается зачетный период экзаменов, обратился в ректорат с прошением, в котором сообщил, что профессора факультета востоковедения и я лично готовы принять экзамены Тарона в следственном изоляторе", - сообщил декан.

При этом он добавил, что у него сложилось впечатление, что начался бюрократический процесс, а затем бюрократические перетягивания каната уже вне ЕГУ, в профильных министерствах.

"Мое предложение о проведении экзамена в СИЗО было по существу отклонено по разным причинам. В результате такого расклада событий стало ясно, что Тарон Манукян будет исключен из вуза. Уверяю вас, что знания Тарона позволяют ему претендовать не на удовлетворительные, а на более высокие оценки, и здесь главной задачей было создать возможность, чтобы он смог сдать экзамены 3-го курса и перевестись на 4-й курс. А в ходе судебного процесса уже были бы ясны дальнейшие действия и сохранение статуса студента у него.

Тем не менее, Тарон пропустит учебный год, а затем продолжит учебу, но некоторые потеряли лицо навсегда и крохи совести, которые, возможно, еще оставались", - написал Мелконян, добавив, что как декан он отказался подписать заявление об исключении Тарона из университета, таким образом, еще раз продемонстрировав свое несогласие с этим решением.

В свою очередь председатель Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян назвал политическим преследованием исключение Тарона Манукяна из ЕГУ.

"Таким образом, политзаключенный Тарон Манукян исключен из ЕГУ. Руководство вуза и министерство под названием МОНКС не допустили Тарона к сдаче выпускных экзаменов, тем самым доказав, что Тарон классический политзаключенный. Ведь если бы Тарон был обычным уголовником, то не было бы никаких препятствий для сдачи экзаменов. Вы, Ованес Ованнисян и Ваграм Думанян, вам не стыдно и вы считаете себя учеными? Вы жалкие, высокооплачиваемые рабы, не более того. Если бы этот случай произошел в какой-нибудь более-менее демократической стране, он получил бы сильный резонанс: забастовки студентов и профессоров, забастовки, бунты.  А мы?", - резюмировал Ишханян.

Напомним, что сын Гегама Манукяна - Тарон был арестован 12 мая по обвинению в нападении на пожилых людей в Гюмри, в ходе акции протеста с требованием отставки властей. В рамках уголовного дела, возбужденного по факту избиения дела были арестованы Тарон Манукян и еще 4 лица.

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