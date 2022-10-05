Среда, 5 Октября 2022 18:33

АрмИнфо. Армения получила от Азербайджана предложения по мирному договору, состоящие из пяти принципов. Об этом в среду в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, схожие предложения были опубликованы еще в середине марта текущего года. Армянская сторона, продолжил Мирзоян, вновь констатирует, что в этих предложениях нет ничего неприемлемого. Новые предложения Баку построены именно на прежних принципах, которые анализируются, и соответствующая реакция Еревана обязательно последует. Не исключено, отметил министр, что некоторые из этих предложений окажутся приемлемыми для армянской стороны, как и не исключена неприемлемость других инициатив. Вполне возможно, отметил Мирзоян, что армянская сторона выступит со встречными предложениями. <Идет нормальный переговорный процесс, который продолжится>, - отметил Мирзоян, указав, в частности, на вопрос Арцаха. Он подчеркнул, что имеется точка зрения о создании механизма прямого диалога между Баку и Степанакертом, переговоры по которому продолжаются, и когда стороны придут к взаимоприемлемому решению.

Коснувшись статьи бывшего главы МИД Армении Вардана Осканяна, в которой последний поднял вопросы, связанные с возможностью отказа властей Армении от Арцаха, передачи армянских анклавов Азербайджану, открытия Зангезурского коридора, Арарат Мирзоян заметил, что эта статья у него вызвала недоумение. <В основе утверждения экс-министра заложена идея о возможности наличия устных договоренностей, а что, если подобных договоренностей нет? Получается, что весь анализ Вардана Осканяна просто лишено смысла>, - сказал Арарат Мирзоян, добавив, что у Армении нет каких-либо иных обязательств по договоренностям, которые уже опубликованы. В целом, как подчеркнул глава МИД, подобного рода статьи льют на мельницу Азербайджана, который обвиняет Армению в невыполнении неких договоренностей, и тем самым, легитимизирует агрессию против Армении.

Арарат Мирзоян, впрочем, не уверен в том, что с заключением мирного договора инциденты на границе прекратятся. В этом ключе он указал на важность размещения на границе международных наблюдателей или применение подобных механизмов.