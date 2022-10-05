Среда, 5 Октября 2022 18:31

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 октября с рабочим визитом отправится в столицу Чехии Прагу, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

В рамках визита в Праге состоится четырехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Совета Европы Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева. <Запланирована встреча также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Если ничего не изменится вот основные, запланированные встречи, которые укладываются в общую повестку мира>, - сообщил Пашинян 5 октября с трибуны парламента.

Затем Никол Пашинян отбудет в Санкт-Петербург, где примет участие в неофициальном саммите Содружества независимых государств.

Ранее турецкое издание "Sabah" со ссылкой на свои источники сообщало, что в ходе встречи Эрдоган обсудит с Пашиняном турецко-армянские отношения, в том числе возможность проведения встреч спецпредставителей не в третьих странах, а в Турции и Армении. Согласно информации издания, ожидается, что турецкий лидер доведет до сведения премьер-министра Армении мессидж "о необходимости избегать провокаций и подписать окончательный мирный договор с Азербайджаном, чтобы избежать дальнейшей напряженности в регионе>. Сообщалось, что на встрече также, что будет обсуждаться вопрос ввода в эксплуатацию коридора через Армению.