Среда, 5 Октября 2022 18:21

АрмИнфо. Представители гражданского общества Армении в составе 43 неправительственных общественных организаций страны выступили с обращением к мировым правозащитным институтам.

В обращении говорится: <Сразу после полуночи 13 сентября 2022 года Азербайджан начал крупномасштабное наступление и вторжение на суверенную территорию Республики Армения, обстреляв мирных жителей, гражданскую инфраструктуру и другие гражданские объекты вдоль восточной границы Армении и в глубине за линией фронта.

Азербайджанские силы заранее спланировали применение боевых беспилотников, артиллерии и крупнокалиберного огнестрельного оружия. В результате в Армении было убито и пропали без вести 207 военнослужащих, 5 убитых мирных жителей и сотни раненых, более 7600 мирных жителей стали внутренне перемещенными лицами. Для страны с населением менее 3 миллионов человек эти цифры значительны.

Здесь очевидна многолетняя государственная пропаганда ненависти и нетерпимости по отношению к армянам в Азербайджане. Помимо свидетельств жестокого обращения, пыток, унижений, увечий и казней армянских военнопленных, во время недавних нападений азербайджанские военнослужащие также раздевали догола, пытали и казнили армянских военнослужащих.

Десятки графических видеороликов, изображающих бесчеловечное обращение и казни армянских военнослужащих и мирных жителей, были добровольно размещены и распространены в социальных сетях азербайджанскими военнослужащими, что говорит об отсутствии страха перед наказанием. Особо ужасное обращение с армянскими женщинами-военнослужащими квалифицируется как тяжелейшее гендерное насилие. Причиной такого поведения является глубоко укоренившееся армяно-ненавистничество азербайджанских военнослужащих и общества в целом, о чем свидетельствует поощрение и нормальное восприятие этих правонарушений в социальных сетях со стороны азербайджанских пользователей.

16 сентября 2021 года Армения подала иск в Международный суд ООН (ICJ) против Азербайджана для борьбы с поддерживаемой государством политикой армянофобии Азербайджана, из-за которой армяне в Нагорном Карабахе и Армении подвергаются систематической дискриминации, убийствам и пыткам.

30 августа 2022 г. Комитет по ликвидации расовой дискриминации опубликовал свои Заключительные замечания по Азербайджану, в которых выразил свою обеспокоенность и рекомендации Азербайджану, заявив, что <(4) Комитет глубоко обеспокоен: (c) разжиганием расовой ненависти и пропагандой расизма в отношении лиц армянского национального или этнического происхождения, в том числе в Интернете и социальных сетях, а также со стороны общественных деятелей и государственных служащих, а также отсутствие подробной информации о расследованиях, судебных преследованиях, осуждениях и санкциях за такие действия>.

2 октября в азербайджанских Telegram-каналах было распространено новое видео, на котором азербайджанские солдаты расстреливают армянских военнопленных на территории Армении. Омбудсмен Армении подтвердил подлинность видео. Мы, нижеподписавшиеся, потрясены молчанием и двусмысленностью международного сообщества в отношении этой агрессии и насилия. Это молчание только подбадривает азербайджанское правительство и делает невозможным достижение мира на Южном Кавказе.

Правозащитные организации несут особую ответственность за то, чтобы выступить против безнаказанности правительства Азербайджана и привлекать его к ответственности за грубые нарушения прав человека, пытки и другие нарушения международных обязательств.

Организации гражданского общества Армении потребовали:

- Решительно осудить недавние нападения Азербайджана на суверенную территорию Армении, а также его армянофобскую риторику и политику.

- Призвать правительство Азербайджана начать добросовестные переговоры ради реального, устойчивого мира в регионе.

- Призвать Совет ООН по правам человека направить докладчиков для посещения и инспекции армянских городов, пострадавших от азербайджанского вторжения, и опросить пострадавших жителей и свидетелей, чтобы задокументировать и дать прямой ответ на нарушения Азербайджаном международного права и привлечь его к ответственности.

- Призвать демократические страны всего мира осудить вторжение Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения и прекратить любую военную помощь Азербайджану.

- Призвать к санкциям против Азербайджана за его грубые нарушения международного права?

- Призвать ЕС и США прекратить потворствовать режиму Алиева в условиях грубых нарушений прав человека.

- Призвать независимые правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, направить в Армению срочную миссию для независимого подтверждения военных преступлений Азербайджана и преступлений против человечности.

- Мы приветствуем индивидуальное обращение к агрессору со стороны различных международных организаций, таких как Freedom House, Институт Лемкина по предотвращению геноцида, несколькими правительствами, политиками и членами правозащитного сообщества.