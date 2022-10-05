Среда, 5 Октября 2022 18:18

АрмИнфо. Азербайджан, пользуясь преступным бездействием и попрошайнической политикой нынешних властей Армении, посягает на нашу страну. Оккупированы территории Республики Армения, наш суверенитет и право на жизнь граждан находятся под угрозой. Об этом говорится в заявлении оппозиционной парламентской фракции "Армения" (Айастан).

"Одновременно мы констатируем полный провал властей, обещавших "эпоху мира" и выудивших голоса избирателей этим обманным обещанием, в области внешней политики, строительства армии и государственного управления. Все это свидетельствует о нелегитимности Никола Пашиняна. Для нас неприемлемы заявления Никола Пашиняна, противоречащие Декларации о независимости РА", - говорится в заявлении фракции.

При этом в оппозиционной фракции "Армения" положительно оценили подтвержденную на заседании Совета безопасности Республики Арцах позицию по урегулированию карабахского конфликта - полное и непререкаемое признание права народа Арцаха на самоопределение и результаты его реализации.

"Мы осуждаем внутреннюю и внешнюю политику властей, которая окончательно разрушает хрупкую систему безопасности, еще позволяющую существовать армянской государственности. Прикрываясь фразой " надежный источник", сегодняшняя власть готовит армянский народ к новым смертельным уступкам и параллельно стимулирует антироссийскую истерию, пытаясь установить виновных в своих провалах. И это в том случае, когда российские миротворцы обеспечивают безопасность Арцаха и право на жизнь арцахских армян, а на армяно-турецкой границе находится российская военная база", - добавили в оппозиционной фракции.

Вместе с тем, парламентская сила согласилась, что в связи с событиями, происходящими вокруг Армении и Арцаха, у армянского народа есть множество вопросов по части поведения Российской Федерации и ОДКБ.

Однако, при всем при этом политика, осуществляемая от имени "надежного источника" и его пропагандистских инструментов по формированию антироссийской атмосферы в Армении и превращения нашей страны в арену острого геополитического конфликта, неприемлема.

Авантюрная политика властей дня по превращению Армении в разменную монету в конфликте между Россией и Западом может привести к разрушительным последствиям для нашей страны", - добавили в "Армении"

"Мы уверены, что только в случае смены власти можно будет восстановить стратегические-союзнические-дружественные отношения с Россией и Ираном, а также стать надежным, предсказуемым и уважаемым партнером в отношениях с Западом", - убеждены во фракции.

При этом оппозиционный блок подчеркнул, что территориальная целостность и суверенитет Армении подлежат защите всеми способами. "Мы за установление правил сосуществования с соседями и налаживание отношений с ними, но не в ущерб нашей безопасности и достоинству. Мы против реализации межгосударственных коммуникаций по коридорной логике. Реальный и достойный мир можно обеспечить лишь посредством эффективной внутренней и внешней политики государства, профессиональной команды, восстановления армии, широкой общественной консолидации и солидарности, а также нового переговорщика со стороны Армении", - резюмировали в блоке "Армения".