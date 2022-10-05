Среда, 5 Октября 2022 18:17

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил некоторый оптимизм относительного мирного процесса с Арменией.

"Мы испытываем определенный оптимизм относительно мирного процесса. Несколько дней назад состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, это первая такая встреча по подготовке текста мирного договора. Мы надеемся, что это не займет много времени", - сказал Алиев 5-го октября, выступая на Национальном градостроительном форуме в Акне, передает Turan.

При этом он обвинил Армению "в применении тактики по уклонению от переговоров, которую Азербайджан раскрыл". <Мы знаем тактику,

которую обычно использует Армения, когда не хочет договариваться. Если это продолжится, то мира не будет. И если Армения пойдет на это, то значит она совершит очередную серьезную ошибку. Они недооценивали нас, нашу волю, потенциал азербайджанского народа и заплатили за это высокую цену", - в очередной раз пригрозил Алиев, окрыленный бездействием международного сообщества, которому нефть и газ затуманили глаза.

При этом, Алиев с цинизм заявил о готовность Азербайджан предпринимать шаги по нормализации отношений с Арменией и открыть "новую страницу мира", при этом позабыв видимо о последней агрессии, произошедшей не далее как две недели назад, и унесшей жизни сотен невинных людей.

При этом, Алиев настолько распоясался на фоне молчания так называемого демократического западного мира, что заявил, что вопроса об армянском населении Нагорного Карабаха является внутренним делом Азербайджан и он не намерен обсуждать его с внешними силами. При этом Алиев позабыл, что когда армяне жили в Нагорном Карабахе, "Азербайджана имени Ленина" в помине не было.

Президент Азербайджана в очередной раз "бросил камень" в огород сопредседателей Минской группы ОБСЕ, обвинив их в бездействии. "Поэтому, мы не можем поддержать попытки возобновления деятельности Минской группы ОБСЕ, ибо они не выполнили свой мандат", - продолжил Алиев, добавив, что они силовым путем решили вопрос и более не нуждаются в посредничестве.