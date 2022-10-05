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АрмИнфо. Защитник прав человека РА Кристин Григорян и посол Франции в Армении Анн Луйо 5 октября совершили визит в Сюникскую область, где встретились с губернатором Сюника Робертом Гукасяном.
Как сообщает пресс-служба Омбудсмена РА, в рамках встречи состоялся обмен мнениями об ущербе, нанесенном населенным пунктам области в результате агрессии Вооруженных сил Азербайджана в период с 13 по 15 сентября текущего года.
Губернатор представил текущую ситуацию, отметил первоочередные вопросы. Затем, Омбудсмен и посол в сопровождении губернатора области Роберта Гукасяна и главы общины Горис Аруша Арушаняна посетили семьи, пострадавшие от обстрелов.
В населённом пункте Веришен состоялся встреча с жителями домов, пострадавших от обстрелов и снарядов, а также с раненным мирным жителем. Последний получил осколочное ранение при выполнении сельскохозяйственных работ.
Напомним, что в результате агрессии противника в ночь на 13 сентября пострадало 36 населенных пунктов, в том числе общины Горис, Сисиан, Капан, Джермук, Варденис, Тех, Гегамасар, в результате чего полностью или частично сгорели 192 жилых дома, 3 гостиницы, 2 школы, 1 медицинское учреждение, 1 банкетный, 4 хлева. Повреждено 7 энергетических инфраструктур, 5 инфраструктур водоснабжения, 3 газопровода, 1 мост, 2 автомобильные дороги, 1 улица. Под удар попали 2 машины Скорой помощи, 4 частных автомобиля. Погибли 4 мирных жителя, еще шесть получили ранения разной степени. Порядка одной тысячи детей лишены возможности посещать образовательные учреждения. Более 7000 граждан были эвакуированы из своих домов.
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|В Армении пройдут Дни духовной культуры России
|Любые спекуляции о том, что Россия отворачивается от Армении, не более чем спекуляции - посол
|Институт Лемкина обвинил западные СМИ в предвзятом освещении агрессии Азербайджана против Армении
|Сергей Лавров: российско-армянское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует стремительный рост
|Генсек ОДКБ рассказал президенту Кыргызстана о ходе подготовки к проведению в Армении заседания уставных органов Организации
|Спикер верхней палаты парламента Туркменистана ответил на вопросы СМИ Китая
|В Минобороны Армении рассказали о состоянии военнослужащих, получивших ранения в результате вражеской агрессии
|Генеральный прокурор Армении и посол США обсудили вопросы сотрудничества
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|Минобороны Армении сообщает о стабильной ситуации на границе с Азербайджаном
|Мирзоян и Пауэр обсудили перспективы расширения программ, реализуемых USAID в Армении
|Байрамов, Мирзоян и Блинкен обсудили вопросы касательно разработки мирного договора между Ереваном и Баку
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|Азербайджан заявил о своем намерении передать Армении 17 военнослужащих
|СНБ: Спецслужбы Азербайджана пытаются посеять панику среди населения Арцаха
|Артак Бегларян отреагировал на намерения президента назначить на должность госминистра Арцаха Рубена Варданяна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Европарламенте сегодня пройдут дискуссии вокруг контрактов между Азербайджаном и Евросоюзом
|СНБ Арцаха обвинилa спецслужбы Азербайджана во лжи
|Левон Тер-Петросян обвинил Роберта Кочаряна и Никола Пашиняна в срыве диалога между властью и оппозицией
|Представители международного сообщества продолжают осуждать казнь армянских военнопленных со стороны ВС Азербайджана
|Театральная премьера в Ереване: Моноспектакль о Комитасе покажут на Малой сцене Русского драмтеатра
|В Кремле назвали ерундой сообщения о принуждении Армении вступить в союзное государство Россия-Беларусь
|Посол РФ: обеспечение безопасности Армении является одним из приоритетов Российской Федерации
|Армения нуждается в новом верховном главнокомандовании - Ованнисян
|Мохамад Багери: Азербайджан и Армения должны решить свой пограничный спор мирными средствами
|Вопросы, связанные с независимостью и территориальной целостностью Армении, не обсуждаются - спикер
|Газета Пашиняна написала о том, <чего хочет Россия>
|Греция призвала расследовать случаи казни армянских военнопленных азербайджанскими военными
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|СМИ: Эрдоган в Праге встретится с Пашиняном
|Президент Арцаха предложил Рубену Варданяну должность госминистра
|Оперативники Антикоррупционного комитета начнут получать надбавки к заработной плате в размере 2%
|Израильский политолог назвал постыдным визит министра обороны Израиля в Баку сейчас, когда весь мир обсуждает казнь армянских военнопленных
|Министр: В ближайшей перспективе в Армении останутся до 8 государственных высших учебных заведений
|Париж и Оттава требуют привлечь к ответственности виновников расстрела армянских военнопленных
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