Среда, 5 Октября 2022 18:15

АрмИнфо. Защитник прав человека РА Кристин Григорян и посол Франции в Армении Анн Луйо 5 октября совершили визит в Сюникскую область, где встретились с губернатором Сюника Робертом Гукасяном.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмена РА, в рамках встречи состоялся обмен мнениями об ущербе, нанесенном населенным пунктам области в результате агрессии Вооруженных сил Азербайджана в период с 13 по 15 сентября текущего года.

Губернатор представил текущую ситуацию, отметил первоочередные вопросы. Затем, Омбудсмен и посол в сопровождении губернатора области Роберта Гукасяна и главы общины Горис Аруша Арушаняна посетили семьи, пострадавшие от обстрелов.

В населённом пункте Веришен состоялся встреча с жителями домов, пострадавших от обстрелов и снарядов, а также с раненным мирным жителем. Последний получил осколочное ранение при выполнении сельскохозяйственных работ.

Напомним, что в результате агрессии противника в ночь на 13 сентября пострадало 36 населенных пунктов, в том числе общины Горис, Сисиан, Капан, Джермук, Варденис, Тех, Гегамасар, в результате чего полностью или частично сгорели 192 жилых дома, 3 гостиницы, 2 школы, 1 медицинское учреждение, 1 банкетный, 4 хлева. Повреждено 7 энергетических инфраструктур, 5 инфраструктур водоснабжения, 3 газопровода, 1 мост, 2 автомобильные дороги, 1 улица. Под удар попали 2 машины Скорой помощи, 4 частных автомобиля. Погибли 4 мирных жителя, еще шесть получили ранения разной степени. Порядка одной тысячи детей лишены возможности посещать образовательные учреждения. Более 7000 граждан были эвакуированы из своих домов.