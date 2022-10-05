Среда, 5 Октября 2022 18:13

АрмИнфо. Crisis Watch не исключает эскалации конфликтов в шести точках мира в октябре текущего года, в том числе между Арменией и Азербайджаном.

Так, согласно, Crisis Watch в октябре риск возникновения конфликтов существует: в Армении, Азербайджане, России (внутренняя), Украине, Йемене и Камеруне.

В сообщении исключается возможность урегулирования конфликтов в обозримом будущем в указанных точках. При этом, отмечается тенденция на ухудшение ситуации в сентябре в Гаити, Армении, Азербайджане, Пакистане, Иране, Эритрее Мьянме, России (внутренняя) Эфиопии, Украине, Кыргызстане, Таджикистане. Буркина-Фасо и Тунисе.

Вместе с тем констатируется улучшение ситуации в Индии (на границе с Китаем - ред.).

"Смертоносные столкновения вдоль армяно-азербайджанской границы распространились вглубь территории Армении и могут усилиться в ближайшие недели по мере ужесточения переговорных позиций", - говорится в сообщении Crisis Watch.

Напомним, что в ночь на 13 сентября Азербайджан предпринял широкомасштабную агрессию против Армении. В результате вражеских действий погибли 207 армянских военнослужащих и 4 мирных жителя, 20 были пленены.

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