Среда, 5 Октября 2022 18:09

АрмИнфо. В Армении 6-7 октября пройдут Дни духовной культуры России, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Арменией. Как сообщает пресс-служба посольства России в РА, в рамках мероприятия Московский синодальный хор выступит в городах: Ванадзор, Эчмиадзин, с.Амракиц.

7 октября в 19:00 в Доме камерной музыки им. Комитаса состоится торжественный концерт, на котором с приветственным словом выступит советник-посланник Посольства России в Армении М.В.Селезнев.

Более того, в президиуме Национальной академии наук Республики Армения 6 октября в 10:00 состоится открытие образовательной выставки российских вузов в Национальной академии наук. На открытии с приветственной речью выступит посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин. В рамках выставки абитуриенты познакомятся с образовательным и научным потенциалом российских вузов, а также с программой бесплатного образования для иностранных граждан (программа Россотрудничества <Образование в России>).

Кроме того, 6 октября в 11:30 в Национальной картинной галерее состоится открытие Музейного Road-Show (презентационная акция ведущих российских музеев), организованного Министерством культуры Российской Федерации совместно с Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения. В мероприятии примут участие посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин, представители Министерства культуры России, руководители ряда ведущих российских музейных учреждений. В рамках мероприятия пройдут выставки, лекции, состоится круглый стол "Современные инструменты и технологии продвижения музейных брендов" (6 октября 13:45), а также форум, посвященный общему культурному и духовному наследию России и Армении (7 октября 12:30).