Среда, 5 Октября 2022 18:04

АрмИнфо. Россия предпринимает активные шаги по налаживаю ситуации в регионе, и очень много из этих шагов известно общественности. Об этом 5 октября журналистам заявил посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин.

Он отметил, что работают трехсторонние механизмы, которые хорошо известны, и которые базируются на договоренностях, достигнутых в 2020 и в 2021 годах. Это практические вопросы, которые, как отметил дипломат, по мнению всех сторон, позволят открыть путь к миру и развитию. <Мы эти форматы ценим, придает им большое значение, несмотря на имеющиеся проблемы и вызовы. Это в интересах всех стран, имеется и политическая воля, как с армянской, так и с азербайджанской стороны, и мы будем продолжать работать в этих форматах>, - сказал дипломат.

Он добавил, что российское присутствие в регионе, в том числе, в проблемных районах, позволяют российским миротворцам и пограничника находиться в постоянном контакте с обеими сторонами. <Их присутствие также является важным фактором стабильности и воспрепятствования дальнейшей эскалации ситуации. Постоянно ведется политический диалог как в двустороннем, так и в трехстороннем форматах, который носит доверительный характер. Есть и плотные контакты на высшем уровне>, - сказал дипломат, добавив, что речь идет о целом комплексе шагов, которые направлены на то, чтобы ситуация не ухудшалась и было движение вперед к достижению договоренностей.

Говоря о результатах миссии ОБКБ в Армению, Копыркин отметил, что речь идет о весьма конкретных шагах, которые должны показать на практике присутствие и роль Организации в регионе.

Отвечая на вопрос об ожиданиях от встречи Пашинян-Эрдоган, Копыркин заметил, что Российская Федерация поддерживает все шаги, которые позволят обеспечить мир, не допустить проявлений насилия, заложив основу для действительно безопасного и мирного развития региона. <Для нас очень важно, чтобы этот регион был мирным и безопасным, чтобы он вносил вклад в региональные и международные экономические процессы. Любые спекуляции о том, что Россия отворачивается от региона Южного Кавказа и от Армении, это не более чем спекуляции. Заявляю об этом официально и твердо>, - подчеркнул глава российской дипмиссии.

Говоря о скандальной статье в газете <Айкакан жаманак>, посол напомнил об известном заявлении пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова. <Больше мне добавить нечего>, - подчеркнул Сергей Копыркин.

Напомним, что газета <Айкакан Жаманак>, принадлежащая семье премьер-министра Пашиняна, сообщила о намерениях России включить Армению в состав союзного государства Россия-Беларусь.