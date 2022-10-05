Среда, 5 Октября 2022 17:59

АрмИнфо. Институт Лемкина по предотвращению геноцида глубоко обеспокоен вредоносной и зачастую неосведомленной риторикой западных СМИ, используемой при освещении одностороннего неспровоцированного нападения Азербайджанского государства на суверенную территорию Республики Армения.

В заявлении Института отмечается, что с момента начала обстрела Азербайджаном нескольких восточноармянских городов 13 сентября - в нарушение основополагающих принципов международного и гуманитарного права - западные СМИ, сообщающие об атаках, использовали термины, которые преуменьшают, игнорируют или принижают военные преступления Азербайджана и преступление агрессии.

"Западные СМИ регулярно используют те же риторические приемы, которые были мобилизованы в сообщениях о нападениях сербов на боснийцев и нападениях сил хуту на тутси в 1990-х годах - риторика, которая переформулировала нападения и планы геноцида как древнюю ненависть и трайбализм.

Учитывая, что действия Азербайджана в военном, стратегическом и дипломатическом отношении поддерживаются Турцией, ключевым членом НАТО, западная пресса должна проявить особую заинтересованность в обеспечении точного освещения этого конфликта", - считают Институте.

Вместе с тем, в заявлении отмечается, что большая часть нынешних средств массовой информации не освещает историю конфликта, особенно сложности конфликта на оспариваемой территории Нагорного Карабаха.

В этом ключе напоминается, что Нагорный Карабах - этнический армянский анклав, насильственно присоединенный вместе с территорией Нахиджевана к Азербайджану в начале 1920-х годов при советской власти.

"Он был официально аннексирован Азербайджаном в 1970-х годах. Хотя Нагорный Карабах, как и большая часть Южного Кавказа, был населен этнически смешанным населением в 1980-х годах, армяне составляли подавляющее большинство его населения на протяжении веков и считаются коренными жителями региона. В 1991 году, после распада Советского Союза, власти Нагорного Карабаха провели референдум, на котором 99% населения Арцаха проголосовали за независимость от Азербайджана. Хотя в настоящее время Нагорный Карабах, по-прежнему, признается международным сообществом как часть Азербайджана, армянское большинство его населения заявляет о своей независимости с 1920 года и неуклонно выступает за признание его права на самоопределение в соответствии с международным правом", - добавили в Институте Лемкина, напомнив о репрессиях, учиненных в 1980-ых годах азербайджанскими властями в отношении арцахцев, мирно выступавших за независимость.

В этом русле в Институте напомнили, что в этот же период Азербайджан также начал кровавые погромы против всех армян, проживающих в азербайджанских городах и поселках, в рамках этих репрессий, которые положили начало процессу бегства, положившему конец длительному историческому присутствию армян на всей территории, контролируемой Азербайджаном за пределами Нагорного Карабаха.

"Перед лицом вопиющей жестокости, которая включала в себя серию злодеяний геноцида, этнические армяне в Нагорном Карабахе были убеждены, что в постсоветском Азербайджане не будет никакого уважения к армянской жизни. Это положило начало войне из-за Нагорного Карабаха, которая продолжается - время от времени - с начала 1990-х годов. Первая нагорно -карабахская война закончилась победой Армении в 1994 году, после чего в Арцахе в 1990-х годах формально установилась республиканская система правления с разделением властей.

Во время войны 2020 года, в ходе которой Азербайджан совершил чудовищные зверства против армянских мирных жителей и военнопленных, Азербайджан вернул большую часть территории, утраченной в 1994 году", - констатировали в Институте, напомнив о пропаганде лжи со стороны Азербайджана, которая все эти годы "подпитывалась икорной дипломатией" и создавала лживое представление о конфликте.

В Институте также добавили, что мифы о так называемом "Ходжалинском геноцидом" и "Гугаркской резней", вводят в заблуждение и представляют события таким образом, чтобы скрыть преднамеренное разжигание Азербайджаном этнических недовольств в 1980-х годах, официальное подстрекательство к насилию против армян, геноцидную риторику и цели в регионе.

"Хотя у азербайджанцев есть законные претензии, и хотя этот территориальный конфликт привел к трагическим последствиям как для азербайджанцев, так и для армян, со стороны армянских государственных деятелей никогда не было намерения геноцида, и армянское государство не поддерживало какие-либо преступления, совершенные отдельными армянами.

Продолжающийся конфликт вокруг Нагорного Карабаха привел не только к гибели людей, но и к систематическому перемещению коренного армянского населения и уничтожению армянского культурного наследия азербайджанскими войсками во многих районах Арцаха, находящихся под контролем Азербайджана, а также в других регионах, таких как Нахиджеван - анклав западного Азербайджана, расположенный между Арменией и Турцией, где свидетельства исторического армянского присутствия полностью уничтожены", - заметили в Институте Лемкина.

В заявлении также констатируется, что государственные чиновники Азербайджана не только отказываются признать длительное историческое присутствие армян в Нагорном Карабахе, санкционируя уничтожение всех следов этого присутствия, но и отказываются использовать международно-признанный географический термин "Нагорный Карабах", ссылаясь вместо этого только как "Карабах".

"Это географическое обозначение появилось в сообщениях западной прессы, что привело к поддержке и продвижению экспансионистских притязаний Азербайджана. Репортажи о насилии против Армении резко контрастируют с репортажами о вторжении России на Украину в феврале 2022 года. В начале этой войны западные СМИ четко знали, какая страна была агрессором. Они предложили глубокий анализ выступлений президента России Владимира Путина и другие свидетельства его отношения к Украине и украинцам. Хотя Южный Кавказ меньше и дальше от Европы, чем Украина, это не является оправданием для игнорирования ненавистнической риторики президента Азербайджана Ильхама Алиева, воспроизведения азербайджанской пропаганды, внесения путаницы в причинно-следственные связи и неспособности адекватно освещать факты на местах", - убеждены в Институте.

Институт Лемкина выявил ряд тенденций в отношении вводящих в заблуждение и, следовательно, вредных формулировок, используемых средствами массовой информации в отношении конфликта. В частности, термин "столкновение(я)" постоянно используемый в СМИ после войны 2020 года из-за Нагорного Карабаха. И в качестве примера приводятся формулировки из репортажей CNN и Al Jazeera.