Среда, 5 Октября 2022 17:31

АрмИнфо. Проведение девятой международной промышленной выставки Expo-Russia Armenia 2022 призвано дополнить богатую повестку российско-армянских торгово-экономических связей. Об этом 5 октября на церемонии открытия выставки заявил посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин.

Он указал на важность мероприятия с точки зрения дальнейшего развития двусторонних связей. Совсем недавно, продолжил помол, в Ереване прошел российско-армянский межрегиональный форум, постоянно проводятся бизнес-миссии. Дипломат подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Арменией в последнее время демонстрирует беспрецедентную динамику роста двустороннего товарооборота.

Российский дипломат огласил текст приветственного послания главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам выставки. <Сердечно поздравляю организаторов и участников девятой международной промышленной выставки Expo-Russia Armenia 2022. В последние годы проведение выставок способствовало налаживанию полезных контактов между предпринимательскими кругами наших стран. Символично, что на этот раз она проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения. С удовлетворением констатирую, что российско-армянское торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество в последние месяцы демонстрирует стремительный рост. Ощутимую отдачу приносит и совместная реализация интеграционного потенциала Евразийского экономического союза. В этом плане ваш деловой слет органично дополняет энергичные усилия по наращиванию двусторонней кооперации. Убежден, что ваше мероприятие окажется результативным и будет содействовать выработке и запуску новых эффективных инициатив на благо народов России и Армении>, - говорится в послании министра иностранных дел России.

Напомним, что с 5 по 7 октября в Ереване проходит IX международная промышленная выставка <EXPO RUSSIA-ARMENIA 2022> и VII Ереванский бизнес-форум. В его работе принимают участие порядка 30 российских компаний, представляющие различные сферы - энергетики, нефтегазовой промышленности, горнодобывающей отрасли, машиностроения, строительства, транспорта, агро- промышленного комплекса, банковской и страховой деятельности, науки и образования.