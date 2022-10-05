Среда, 5 Октября 2022 17:25

АрмИнфо. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в Бишкеке встретился с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засеем.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, в ходе встречи стороны детально обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, в том числе особое внимание было уделено обстановке в Центрально-Азиатском регионе.

Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал Президента Кыргызстана о работе по подготовке к предстоящим заседаниям уставных органов Организации и сессии Совета коллективной безопасности, проведение которых запланировано этой осенью в Армении.

Станислав Зась доложил главе кыргызского государства о ходе выполнения ряда отдельных поручений Совета коллективной безопасности ОДКБ.