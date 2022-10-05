Среда, 5 Октября 2022 13:03

АрмИнфо.Образцовыми назвал туркмено-китайские отношения глава верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в интервью государственным СМИ Китая, вопросы от имени которых задал пресс-атташе посольства КНР Ван Цзиу.

– Наши государства могут гордиться достигнутым уровнем взаимного доверия и понимания. …Идет живой, творческий процесс сближения двух государств и народов, упрочения фундамента дружбы и сотрудничества на десятилетия вперед, – сказал председатель Халк Маслахаты.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил поддержку, которую оказывает КНР Туркменистану на международной арене, его инициативам в ООН. В свою очередь, Туркменистан всегда четко и недвусмысленно формулирует свои подходы к актуальным для китайских партнеров вопросам, в том числе, касающимся территориальной целостности и единства КНР. «Мы твердо придерживаемся политики «одного Китая», выступаем против любых проявлений сепаратизма», – подчеркнул председатель Халк Маслахаты.

На вопрос о состоянии и потенциале двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и других областях, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что обе страны являются наследниками и продолжателями уникального опыта Шелкового пути, и сегодня обе страны «призваны дать мощный стимул экономическому развитию в Евразии, объединяя огромные пространства от Тихого до Атлантического океана».

Важнейшим приоритетом сотрудничества глава Халк Маслахаты назвал топливно-энергетическую сферу, приведя в пример газопровод Туркменистан-Китай. Было отмечено, что ведется работа по наращиванию поставок туркменского природного газа в КНР, и выражена готовность к предметному обсуждению строительства 4–й ветки трубопровода из Туркменистана в Китай.

В отношении транспортного сотрудничества Гурбангулы Бердымухамедов отметил важность наиболее полного раскрытия потенциала мультимодальных перевозок из Китая через Туркменистан в Европу, на Ближний Восток. И порт Туркменбаши на Каспийском море здесь может сыграть роль ключевого логистического узла.

В ходе интервью, в контексте напряженной обстановки в мире было затронуто значение международных инициатив Туркменистана и Китая, которые, по мнению главы Халк Маслахаты, имеют общую мировоззренческую и политическую основу.

«В них заложен призыв ко всем странам, руководителям трезво и ответственно осмыслить реалии современного мира, задуматься над тем, к чему может привести дальнейшая эскалация и военно-политическое соперничество, осознать, что человечество подошло к опасной черте, за которой последует слом всей архитектуры глобальной безопасности с непредсказуемыми последствиями», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

– Инициативы Туркменистана и Китая продиктованы заботой о миллионах далеких от политики простых людей, которым нужны мир, стабильность, возможность работать, гарантии спокойного, мирного будущего, – добавил глава Халк Маслахаты.