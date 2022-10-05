Среда, 5 Октября 2022 12:52

АрмИнфо. На данный момент в госпиталях нет раненых военнослужащих, состояние здоровья которых врачи оценивают как крайне тяжелое. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арaм Торосян

"По данным на 5 октября, 61 военнослужащий, получивший ранения в результате последней азербайджанской военной агрессии, завершили лечение и выписаны из больниц, 40 завершили лечение и находятся в реабилитационном отпуску", - отметил Торосян.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР совершили широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 207 погибших военных и четверо мирных жителей. А Азербайджан подтвердил гибель 80 военных. В результате этой вражеской агрессии, по оценкам экспертов, под оккупацией Азербайджана находится порядка 150 кв. км суверенных территорий РА. СБ ООН, по предложению Франции, 14-15 сентября провело спецзаседание из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ по итогам спецзаседания направило миссию в Армению для подготовки доклада о ситуации. Армянская сторона заявила, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы с 20:00 часов 14 сентября. После агрессии противник предал Армении тела 133 тела армянских военнослужащих, в том числе и тех, в числе них и те, кто был добит в плену. Все тела были изувечены. Отметим также, что по данным армянских правозащитников, в результате последней агрессии, в азербайджанском плену находилось до 20 армянских военнослужащих. 17 военнопленных 4 октября противник передал армянской стороне.