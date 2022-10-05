Среда, 5 Октября 2022 12:49

АрмИнфо.Правительство Соединенных Штатов нацелено на расширение существующего сотрудничества с Генпрокуратурой Армении. Об этом заявил посол США в РА Линн Трейси на встрече с генеральным прокурором Анной Вардапетян.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, посол поздравила Анну Вардапетян со вступлением в важную должность в контексте демократических развитий.

Анна Вардапетян, в свою очередь, отметила важность встречи с послом США, отметив, что готова развивать повестку сотрудничества с партнерами страны, содействующей демократическим процессам в Армении.

В этом контексте был подчеркнут вклад посольства в процесс развития профессиональной квалификации прокуроров Армении. По просьбе посла генпрокурор представила приоритеты прокуратуры: эффективность борьбы с коррупцией, развитие института конфискации имущества незаконного происхождения и повышение эффективности расследования военных преступлений.

Касаясь ситуации, сложившейся вследствие недавней широкомасштабной азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории Армении, Анна Вардапетян отметила: <Демократические ценности и права человека вновь стоят перед вызовами, и усилиям Армении по их противостоянию должны прийти на помощь государства, носящие эти ценности - в лице США>. В этой связи Вардапетян высоко оценила адресные заявления Соединенных Штатов Америки, подтвердив позицию Армении о том, что с суверенной территории Армении азербайджанские вооруженные силы должны быть немедленно выведены, армянские военнопленные должны быть возвращены и должно соблюдаться перемирие.

В ходе встречи генпрокурор и посол обсудили также другие вопросы повестки дня.