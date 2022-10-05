Среда, 5 Октября 2022 12:43

АрмИнфо. Господин Борель, конечно же, кривит душой, когда говорит, что ЕС заключал газовое соглашение с Азербайджаном не в ущерб вопросам прав человека.

Об этом заявил зампредседателя РПА Армен Ашотян, который прокомментировал заявление Верховного представителя ЕC по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сделанное накануне в Европарламенте.

"Глава евродипломатии заявил о недавней азербайджанской агрессии, что ЕС заключал газовое соглашение с Азербайджаном не в ущерб вопросам прав человека. Господин Борель, конечно же, кривит душой", - сказал Ашотян.

При этом он констатировал, что в контексте глобального противостояния Россия- Запад, ЕС судорожно ищет источники увеличения поставок газа.

В этом ключе республиканец добавил, что Азербайджан не единственная страна. "Европейцы ищут газ в Алжире, Норвегии, Катаре и т.д. Однако на уровне новых стратегических договоров на данный момент было заключено всего два документа: с Египтом и с Азербайджаном.

Но! Если в случае с Египтом данное соглашение предусматривает, как минимум, на бумаге приверженность правам человека и роль ЕС в этом, то в азербайджанском документе подобного обязательства Азербайджан не имеет. Так что лукавит господин Борель, ох как лукавит", - резюмировал Ашотян.

Отметим, что накануне в Европарламенте, Жозеп Боррель в ответ на вопрос кипрского депутата Костаса Мавридеса, готов ли ЕС рассмотреть санкции против Баку, Боррель сказал: "Насколько я знаю, ни одно из государств-членов ЕС не поднимало этот вопрос. А, как вы знаете, вопрос о санкциях должны поднимать страны-члены".

Он от своего имени заверил, что, подписав газовое соглашение с Баку и назвав Алиева надежным партнером ЕС, председатель Еврокомиссии не нарушил принципов, не пошел на уступки. "Азербайджан действительно дает нам, вернее, продает топливо - миллиарды кубометров газа, и благодаря подписанному в этом году соглашению у нас будет значительный прирост объемов - 8-12 миллиардов кубометров. Могу вас заверить, что никаких политических уступок взамен сделано не было, председатель Еврокомиссии лично выехал в Азербайджан для переговоров по этой сделке. Это даст возможность получить энергоносители, которые так нужны европейцам этой зимой", - добавил дипломат.