Среда, 5 Октября 2022 12:38

АрмИнфо.Заработная плата учителя должна дойти до уровня зарплаты министров. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем поздравительном послании по случаю Дня учителя.

<Новая система добровольной аттестации учителей, реформы системы разрядов свидетельствуют о том, что правительство конкретными делами признает краеугольный характер работы учителя>, - отметил премьер.

По его словам, для становления государства необходимо в первую очередь поработать над становлением школьного образования. Как указал премьер, уже завершены работы над проектами в сфере общего образования - запущены проекты по стандартам дошкольного и общего образования, строительству, реконструкции, капитальному ремонту школ, созданию общинных образовательных комплексов. Он в очередной раз напомнил о том, что труд педагога должен быть один из самых высокооплачиваемых.

Президент РА Ваагн Хачатурян, в свою очередь, отметил, что именно от учителей зависит будущее Армении. <Вы не просто участники или исполнители процесса передачи знаний, но и созидатели сознательного и свободного гражданина, воспитатели вооруженных знаниями поколений и тем самым гаранты благополучной и развивающейся Армении>, - отметил президент.

Он подчеркнул, что в решающий для РА период на плечи учителей возложена во много раз более значительная ответственность. <Ведь сегодня как никогда нам нужно быть сильными умом, знаниями и образованием. И Вы, своим умением передавать все это, являетесь созидателями благополучия, безопасности наших детей, внуков, поколений и мощи нашей страны>, - заявил Хачатурян.

Как считает министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, <хорошему учителю мы обязаны не только формированием вооруженного знаниями ученика, но и сознательного гражданина завтрашнего дня, неизменного патриота, счастливой личности>.

В своем поздравительном послании министр призвал педагогов постоянно совершенствоваться. <Будьте уверены, правительство РА находится рядом с каждым из вас и поддерживает каждого из вас, а каждая реформа направлена на улучшение вашей работы и образовательной сферы, решение существующих проблем>, - заверил он.