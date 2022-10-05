Среда, 5 Октября 2022 12:36

АрмИнфо.Евросоюз не рассматривает вопрос введения санкций в отношении Азербайджана, в том числе аннулирование или заморозку газового контракта. Об этом 4 октября с трибуну Европарламента заявил вице-президент структуры, верховный комиссар иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель.

При этом высокопоставленный европейский дипломат признал, что Азербайджан напал на Армению и оккупировал некоторые ее территории. "Просто очевидно, что мишенью азербайджанских ракет и беспилотников были территории Армении, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре. Азербайджан оккупировал некоторые территории Армении, и это абсолютно неприемлемо. Это нарушение международно признанной территории Армении, и сейчас войска стоят так близко друг к другу, что есть опасность нового конфликта", -признался европейский дипломат.

При этом Боррель несколько раз повторил, что Азербайджан напал, оккупировав территории Армении и добавил, что Евросоюз требует от Баку вывести свои войска и расследовать видео расстрела армянских военнопленных, обнародованное 2 октября.

На вопрос, осуждает ли он военные преступления азербайджанских военных, которые расстреляли безоружных армянских пленных Боррелль ответил: "Конечно, я всегда осуждаю военные преступления, где бы и кем бы они не были совершены. Я всегда осуждал нарушения прав человека:Мы призывали к расследованию и привлечению виновных к ответственности. Это ужасные видео, и разумеется они требуют расследования. И Азербайджан заявил, что сделает это. У вас могут быть сомнения в его результатах, но Азербайджан сказал, что расследует эти инциденты. ЕС и ОБСЕ также заявили, что готовы провести расследование. Мы говорили, что это была атака на территорию Армении, и азербайджанские войска оккупировали часть территории Армении, и мы призвали их отвести войска. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы нормализовать ситуацию. Мы естественно заявили о необходимости привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека. Что вы хотите, чтобы я еще сказал? Я конечно могу выразить возмущение, но что вы хотите, чтобы я сделал?".

Меж тем на замечание евродепутата от Нидерландов Питера ван Далена, что Баку понимает только силу, и который в этом ключе предложил отменить или хотя бы заморозить газовое соглашение, подписанное с Азербайджаном, Боррель отреагировал достаточно нервно. "Я не понял, в чем заключается ваш вопрос. Вы спрашиваете, мы пойдем на этот шаг или нет? Отвечаю - нет", - ответил Боррель.

Меж тем, на замечание депутатов о двойных стандартах ЕС, о том, что сегодня Азербайджана осуществляет в отношении Армении такие же шаги, как Россия в отношении Украины, и почему Союз в одном случае делает решительные шаги, а в другом робкие, Верховный комиссар заверил, что у Евросоюза есть лишь определенные возможности. "Я буду очень рад, если вы предложите мне, что еще мы можем сделать", - сказал дипломат.

На замечание одного из европейских депутатов, что для руководства ЕС важнее азербайджанский газ, а не кровь армян, Боррель, в частности сказал: "Я на само деле не услышал вопроса в вашей речи. Сравнение газа и крови совершенно нелепо. Может быть вы это считаете соразмерным, но я думаю, что это дебаты, в которых мы должны задать серьезные вопросы, на которые я серьезно отвечу".

На вопрос кипрского депутата Костаса Мавридеса, готов ли ЕС рассмотреть санкции против Баку, Боррель сказал: "Насколько я знаю, ни одно из государств-членов ЕС не поднимало этот вопрос. А, как вы знаете, вопрос о санкциях должны поднимать страны- члены".

При этом он добавил, что депутаты должны сначала поднять этот вопрос в своих столицах. Он от своего имени заверил, что, подписав газовое соглашение с Баку и назвав Алиева надежным партнером ЕС, председатель Еврокомиссии не нарушил принципов, не пошел на уступки.

"Азербайджан действительно дает нам, вернее, продает топливо - миллиарды кубометров газа, и благодаря подписанному в этом году соглашению у нас будет значительный прирост объемов - 8-12 миллиардов кубометров. Могу вас заверить, что никаких политических уступок взамен сделано не было, председатель Еврокомиссии лично выехал в Азербайджан для переговоров по этой сделке. Это даст возможность получить энергоносители, которые так нужны европейцам этой зимой", - добавил дипломат.

В тоже время Боррель заверил, что Евросоюз привержен использованию всех возможностей для ослабления напряженности и установления мира в регионе, но этих инструментов на самом деле немного. По его утверждению, ЕС даже готовы направить на границу наблюдательную миссию, но для этого им также нужно согласие Баку, которого нет. - "Мы предложили разместить на границе посредническую миссию Евросоюза. Армения согласилась, Азербайджан нет. Что еще вы хотите, чтобы мы сделали? Мы не можем отправить войска ЕС без согласия обеих сторон",

- признался Боррель.

Один из депутатов констатировал, что 6 октября в Праге состоится неофициальный саммит Евросоюза, и в дискуссии на тему "Мир и безопасность" приглашен также президент агрессор (президента Азербайджана Ильхам Алиев -ред.) и в этой связи задался вопросом, почему имидж ЕС подобными шагами ставится под сомнение? Депутат в этой связи добавил, что заявления Евросоюза, в которых выражается озабоченность уже стали предметом шуток.

Боррель оправдался, отметив, что на встречу были приглашены страны, с которыми у Евросоюза есть соглашения о партнерстве или ассоциации, замораживание или прекращение которых не поднималось Европейским парламентом. "Позвольте мне сказать, что вы также являетесь членом Европейского Союза. Если вы считаете, что есть необходимость предпринять какое-то действие, сделайте это. Если вы не хотите, чтобы Азербайджан был приглашен, есть простой способ: начать процесс в этом случае, чтобы членство Азербайджана было прекращено", - добавил дипломат.

На данный момент, продолжил Боррель, европейская сторона работает над тем, чтобы до конца этого месяца в Брюсселе состоялась очередная встреча армяно-азербайджанской комиссии по демаркации границы.

При этом отвечая на вопрос, может ли ЕС сыграть роль такого посредника, чтобы удалось достичь устойчивого и длительного мира на Южном Кавказе, Боррелль отметил: "Я надеюсь, но не могу гарантировать этого".

Говоря о роли Турции, Боррелль отметил, что ЕС использует все инструменты в своем распоряжении чтобы попытаться повлиять на позицию Турции. "Турция, конечно, продолжает помогать Азербайджану, и она может использоваться свое влияние, чтобы снизить напряжение в отношениях двух стран и сыграть позитивную роль в установлении диалога между двумя странами во имя интересов всех людей, которые пострадали от войны", - резюмировал глава европейской дипломатии.