Среда, 5 Октября 2022 12:33

АрмИнфо. Казнь военнопленных является нарушением международного гуманитарного права и представляет собой военное преступление. В таких случаях не может быть безнаказанности. Об этом заявила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна в Национальном собрании в ходе правительственного часа.

При этом она отметила, что понимает возмущение французских парламентариев в связи с фактом казни армянских военнопленных и разделяет его.

"Франция солидарна с армянским народом. Я говорю это снова без двусмысленности. Поэтому Париж призвал к немедленному началу беспристрастного и независимого расследования для выявления лиц, совершивших эти акты, и обеспечения их привлечения к ответственности. И здесь, добавлю, что Франция также призвала освободить всех удерживаемых армянских заключенных. И я повторяю этот призыв сегодня", - подчеркнула глава французского внешнеполитического ведомства.

При этом она назвала крайне серьезным, недавнее вооруженное вторжение Азербайджана в Армению, на фоне конфликта. Колонна также напомнила, что президент Республики немедленно связался со своими армянским и азербайджанским коллегами, чтобы призвать к прекращению боевых действий, уважению территориальной целостности Армении и уходу с позиций, занятых Азербайджаном.

"Я сделала то же самое. Мы также созвали Совет Безопасности, который провел два заседания 15 и 16 сентября. Эти события, происходившие на международно признанной территории Армении, также выявили, подчеркну, неспособность России играть роль единственного посредника, на которую она претендовала после столкновений 2020 года", - сказала дипломат.

При этом она подчеркнула, что Франция будет и впредь выступать за мирное урегулирование этого кризиса путем переговоров, в частности, посредством - в настоящее время это в фокусе наших усилий - создание миссии ОБСЕ по установлению фактов. "Буквально несколько дней назад я разговаривал с Действующим председателем ОБСЕ, моим польским коллегой", - резюмировала Колонна.

Отметим, что в Telegram-каналах 2 октября было распространено видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент как уж выяснили правозащитники произошел в направлении позиций у Ишханасара, в ходе широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в ночь на 13 сентября. Добавим, что это не первый подобный случай, когда вражеские силы пытают, подвергают бесчеловечному отношению армянских военнопленных и гражданских лиц.