Среда, 5 Октября 2022 12:32

АрмИнфо.Землетрясение в Иране ощутили жители Армении и Арцаха.

Так, согласно МЧС Армении, 5 октября в 04:21 по местному времени (00:21 по Гринвичу) сейсмологическим службы РА зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в 9 км на юго-запад от иранского города Маранд. Очаг залегал на глубине 10 км. Сила подземных толчков в эпицентре составили 7-8 баллов.

Землетрясение ощущалось в Сюникской области РА силой 5-6 баллов, в Вайоцдзорской и Араратской областях - 3-4 балла, в Котайкской области, в Ереване и в городе Степанакерт Республики Арцах - 3 балла.