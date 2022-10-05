Среда, 5 Октября 2022 12:25

АрмИнфо.По инициативе американской стороны, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, стороны представили свои мнения относительно встречи в Женеве 2 октября.

Арарат Мирзоян подтвердил необходимость вывода азербайджанских ВС с суверенной территории РА, скорейшего возвращения незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и безоговорочного сохранения режима прекращения огня. Была подчеркнута недопустимость решения проблем посредством применения силы или угрозы силой.

В контексте предотвращения новых агрессий была подчеркнута важность внедрения международных механизмов по мониторингу и контролю пограничной ситуации.

В ходе телефонного разговора собеседники обменялись мнениями о разработке мирного договора между Арменией и Азербайджаном и создании механизма обсуждений между Степанакертом и Баку.

Была достигнута договоренность продолжить обсуждения, направленные на установление стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Меж тем, согласно сообщению пресс-секретарю Госдепа Неду Прайсу, в ходе телефонного разговора с Байрамовым и Мирзояном, Блинкен выразил признательность США за позитивные шаги, предпринимаемые Арменией и Азербайджаном для достижения прочного мирного соглашения.

"В течение недели, которая была отмечена слишком большим количеством насилия, в том числе гибелью армянских солдат и азербайджанских мирных жителей в результате взрывов наземных мин, он приветствовал встречу министров 2 октября как важный шаг вперед в мирном процессе. Госсекретарь приветствовала освобождение военнопленных и подтвердила нашу приверженность делу оказания помощи Армении и Азербайджану в решении проблем мирным путем, а также подчеркнула, что единственным способом продвижения вперед является дипломатия", - говорится в сообщении Неда Прайса.

Отметим, что накануне Азербайджана при посредничестве США вернул Армении 17 военнопленных, захваченных в плен в ходе широкомасштабной военной агрессии на суверенные территории РА в ночь на 13 сентября