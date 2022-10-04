Вторник, 4 Октября 2022 21:20

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил усилия США, при посредничестве которых сегодня Баку возвратил 17 армянских военнопленных.

«Высоко ценю усилия США по оказанию содействия в вопросе возвращения 17 наших военнопленных. Надеюсь, совместными усилиями вместе с нашими международными партнерами мы и дальше будем фиксировать прогресс в решении как гуманитарных вопросов, так и установлении мира в регионе», - написал Пашинян в Твитере.

Напомним, что накануне Пашинян сделал следующую запись: "Это уже второй случай, когда Азербайджан отказывается выполнять свое обещание освободить армянских военнопленных. Первый случай был в мае, когда в Брюсселе было дано обещание, а второй - сейчас, когда в Вашингтоне Азербайджан обязался освободить 17 военнопленных до 30 сентября".