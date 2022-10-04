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АрмИнфо.Сегодня азербайджанская сторона при посредничестве США вернула армянской стороне 17 армянских военнопленных. Об этом сообщает MO PA.
В списке возращенных пленных
1.Мкртчян Шаген Ованесович
2.Джилавян Карен Саргисович
3.Карапетян Эрик Гариков
4.Карапетян Сасун Грачикович
5.Овеян Месроп Артур
6.Мхитарян Вреж Гор
7.Карапетян Давид Арменович
8.Геворкян Рафаэль Арами
9.Фароян Алексан Сурикович
10.Юбатян Грачья Эдварда
11.Гижларян Ваге Артаки
12.Еганян Каджик Арамаисович
13.Шагинян Тигран Эдгарович
14.Григорян Сережа Абрамович
15.Этумян Ваагн Альбертович
16.Хачатрян Гор Арамович
17.Саядян Генрих Каренович.
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|Представители международного сообщества продолжают осуждать казнь армянских военнопленных со стороны ВС Азербайджана
|Театральная премьера в Ереване: Моноспектакль о Комитасе покажут на Малой сцене Русского драмтеатра
|В Кремле назвали ерундой сообщения о принуждении Армении вступить в союзное государство Россия-Беларусь
|Посол РФ: обеспечение безопасности Армении является одним из приоритетов Российской Федерации
|Армения нуждается в новом верховном главнокомандовании - Ованнисян
|Мохамад Багери: Азербайджан и Армения должны решить свой пограничный спор мирными средствами
|Вопросы, связанные с независимостью и территориальной целостностью Армении, не обсуждаются - спикер
|Газета Пашиняна написала о том, <чего хочет Россия>
|Греция призвала расследовать случаи казни армянских военнопленных азербайджанскими военными
|Оппозиционный депутат решил отказаться от мандата
|СМИ: Эрдоган в Праге встретится с Пашиняном
|Президент Арцаха предложил Рубену Варданяну должность госминистра
|Оперативники Антикоррупционного комитета начнут получать надбавки к заработной плате в размере 2%
|Израильский политолог назвал постыдным визит министра обороны Израиля в Баку сейчас, когда весь мир обсуждает казнь армянских военнопленных
|Министр: В ближайшей перспективе в Армении останутся до 8 государственных высших учебных заведений
|Париж и Оттава требуют привлечь к ответственности виновников расстрела армянских военнопленных
|Экс-вице-спикер: Любая азербайджанская карта 1919-1920 гг - ничто
|Вражеские силы продолжают провокации на армяно-азербайджанской границе
|США направят $4 млн на реализацию в Армении программы по <укреплению целостности информационного пространства>
|Серж Саргсян: Сравнение Тер-Петросяном Цюрихских протоколов и возможного армяно- турецкого договора неуместно
|НАТО выступило в поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|В Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с фактом казни армянских военнопленных азербайджанскими военными
|Посольства Великобритании в Армении и Азербайджана выступили с заявлениями по факту расстрела армянских военнопленных азербайджанскими ВС
|Евросоюз призвал власти Азербайджана немедленно расследовать расстрел армянских военнопленных
|Москва об убийстве военнопленных: Все случаи нарушения международного гуманитарного права должны быть тщательно расследованы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Вице-премьер Армении поблагодарил посла США за адресные заявления в связи с азербайджанской агрессией
|Необходимость в платформе между властью и оппозицией отпала: Левон-Тер Петросян отреагировал на публикацию в провластном СМИ
|Совбез Арцаха: Степанакерт готов на прямые переговоры с Баку только в качестве полноправной стороны переговорного процесса по урегулированию конфликта
|Армянский депутат представил коллегам из стран НАТО зверства, совершенные ВС Азербайджана
|Реформы судебной системы являются одним из важнейших приоритетов правительства Пашиняна
|Делегация Минобороны Армения посетила несколько американских оборонных учебных заведений в рамках DEEP НАТО
|Yerevan Book Fest объявил имена лучших поэтов, прозаиков, драматургов и авторов детско- юношеской литературы Армении в 2022 году
|Высокому искусству быть: В Ереване состоялось открытие XX фестиваля HIGH FEST
|Эксперт: Тому, кто исключает войну за Черное озеро, придется воевать за озеро Севан
|Состоялся визит Председателя верхней палаты парламента Туркменистана в Японию.
|Депутат: Пока власть Никола Пашиняна пытается обосновать необходимость заключения мирного договора, Азербайджан совершает очередные военные преступления
|Салливан и Калын на встрече в Стамбуле подчеркнули важность поддержки мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
|Антикоррупционный суд Армении приступит к рассмотрению дела экс-губернатора Сюника
|Фонд "Татоян": Исполнителями казни армянских военнопленных являются бойцы вновь созданного азербайджанского отряда "Командо"
|Главы МИД Франции и Польши обсудили возможность отправки миссии ОБСЕ на Южный Кавказ
|Азербайджан предложил Армении провести в октябре очередное заседание двусторонней комиссии по делимитации
|Секретарь Совбеза Армении: Азербайджан должен был до 30 сентября освободить 17 армянских военнопленных, захваченных в ходе сентябрьской агрессии
|Офис представителя Армении в ЕСПЧ: Азербайджан представил информацию о наличии 17 армянских военнопленных
|Глава МИД Армении и госсекретарь внешнеполитического ведомства Швейцарии обсудили процессы на Южном Кавказе
|Баку вновь не выполнил свое обещание освободить пленных военных Армении: Пашинян
|Европейские депутаты и журналисты отреагировали на казнь армянских военнослужащих ВС Азербайджана
|Эдмон Марукян: Мы не допустим знака равенства между жертвой и виновником военных преступлений
|По факту смерти военнослужащего-срочника задержан его сослуживец
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