Вторник, 4 Октября 2022 19:58

АрмИнфо. Генеральный директор Организации транзита автомобильного и автомобильного транспорта Ирана Джавад Хедаяти сказал, что Азербайджан стремится к тому, чтобы коридор в сторону Нахчывана находился вне контроля Армении, чтобы сохранить свою связь с Нахчываном без каких-либо препятствий и долгосрочных гарантий. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству ILNA.

Тем самым, по его словам, Азербайджан стремится установить энерго-торговый коридор непосредственно из Каспийского моря в Турцию при координации своих союзников. По-видимому, сказал он, Азербайджан стремится к тому, чтобы коридор в сторону Нахчывана находился вне контроля Армении, чтобы сохранить свою связь с Нахчываном без каких-либо препятствий и долгосрочных гарантий, и стремится создать энерго-торговый коридор непосредственно из Каспийского моря в Турцию при координации своих союзников.

<Мы должны обратить внимание, что нынешняя ситуация вряд ли будет сохраняться и будет продолжаться, и поэтому мы должны быть готовы к любой ситуации>, - сказал Джавад Хедаяти.