Вторник, 4 Октября 2022 19:57

АрмИнфо.Сегодня для меня спасение Арцаха - главное в жизни дело. Я переехал сюда, чтобы вместе с моими соотечественниками сделать всё ради сохранения и развития колыбели армянской цивилизации. Об этом заявил на своем Телеграмм-канале известный армяно-российский предприниматель, участник списка Forbes Рубен Варданян.

<Получил предложение от президента Арцаха занять пост госминистра: Сейчас под угрозу поставлено само существование Арцаха. Мы, армяне, переживаем второй Сардарапат, ибо на кону стоит наше будущее как нации. В этой чрезвычайной ситуации от всех нас требуются непростые решения. Мы должны забыть личные обиды и амбиции и консолидировать все здоровые силы как в Арцахе, так и во всём Армянском мире, отчётливо осознавая стоящие перед нами вызовы>, - отметил Варданян.

Внимательно ознакомившись с предложением президента, я буду готов принять его в том случае, если буду располагать масштабной поддержкой тех подходов и решений, которые мы будем предлагать. Я должен убедиться, что люди принимают моё видение ситуации, и что мы вместе готовы преодолевать все трудности на пути к поставленным нами целям. Только в этом случае моё назначение будет иметь смысл>, - отметил он.

Варданян сообщил так же, что в ближайшие дни продолжит обсуждение с людьми, после сможет принять ответственное решение.

Отметим, что предложение президента Республики Арцах поддержал нынешний госминистр Артак Бегларян. Он отметил, что это решение является нужным и мудрым.