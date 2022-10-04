Вторник, 4 Октября 2022 19:36

АрмИнфо. Азербайджан заявил о своем намерении передать Армении 17 военнослужащих, попавших в плен в период сентябрьской эскалации на армяно- азербайджанской границе. Об этом сообщает бакинское агентство АПА.

<Баку готовится передать Еревану 17 армянских военнослужащих, попавших в плен в период сентябрьской эскалации на армяно-азербайджанской границе. С армянской стороной переговорены все детали. Четверо из 17 армянских военнослужащих были взяты в плен ранеными. Им была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отметим, что данное заявление азербайджанской стороны прозвучало на фоне мощной международной реакции на факт расправы солдатами ВС Азербайджана над пленными армянскими военнослужащими. В Telegram-каналах 2 октября было распространено видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент, как уж выяснили правозащитники, произошел в направлении позиций у Ишханасара, в ходе широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в ночь на 13 сентября.