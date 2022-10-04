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АрмИнфо.Служба национальной безопасности Республики Арцах сообщает, что спецслужбы Азербайджана звонят по телефонам, доступным на сайтах государственных структур республики и распространяют ложную информацию о якобы выводе в ближайшие дни российских миротворческих сил из Арцаха. Об этом говорится в сообщении СНБ республики.
Согласно источнику, целью подобных действий являются попытки посеять панику среди населения. В ближайшие дни также не исключены хакерские атаки на сайты госучреждений. СНБ Арцаха принимает соответствующие меры для предотвращения возможных событий. <Мы призываем не поддаваться на фейковые новости и следить только за официальными новостями. В случае поступления звонков подозрительного содержания обращайтесь на официальный сайт Службы национальной безопасности Арцаха или звоните по телефонам горячей линии: 047-94-41-26 и 41-26>, - говорится в сообщении.
|Пашинян высоко оценил роль США в возвращении армянских военнопленных
|Баку возвратил Армении 17 пленных военнослужащих
|Азербайджан стремится к тому, чтобы коридор в сторону Нахичевана находился вне контроля Армении - глава транспортной организации Ирана
|Рубен Варданян: Я переехал сюда ради сохранения и развития колыбели армянской цивилизации
|Азербайджан заявил о своем намерении передать Армении 17 военнослужащих
|СНБ: Спецслужбы Азербайджана пытаются посеять панику среди населения Арцаха
|Артак Бегларян отреагировал на намерения президента назначить на должность госминистра Арцаха Рубена Варданяна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Европарламенте сегодня пройдут дискуссии вокруг контрактов между Азербайджаном и Евросоюзом
|СНБ Арцаха обвинилa спецслужбы Азербайджана во лжи
|Левон Тер-Петросян обвинил Роберта Кочаряна и Никола Пашиняна в срыве диалога между властью и оппозицией
|Представители международного сообщества продолжают осуждать казнь армянских военнопленных со стороны ВС Азербайджана
|Театральная премьера в Ереване: Моноспектакль о Комитасе покажут на Малой сцене Русского драмтеатра
|В Кремле назвали ерундой сообщения о принуждении Армении вступить в союзное государство Россия-Беларусь
|Посол РФ: обеспечение безопасности Армении является одним из приоритетов Российской Федерации
|Армения нуждается в новом верховном главнокомандовании - Ованнисян
|Мохамад Багери: Азербайджан и Армения должны решить свой пограничный спор мирными средствами
|Вопросы, связанные с независимостью и территориальной целостностью Армении, не обсуждаются - спикер
|Газета Пашиняна написала о том, <чего хочет Россия>
|Греция призвала расследовать случаи казни армянских военнопленных азербайджанскими военными
|Оппозиционный депутат решил отказаться от мандата
|СМИ: Эрдоган в Праге встретится с Пашиняном
|Президент Арцаха предложил Рубену Варданяну должность госминистра
|Оперативники Антикоррупционного комитета начнут получать надбавки к заработной плате в размере 2%
|Израильский политолог назвал постыдным визит министра обороны Израиля в Баку сейчас, когда весь мир обсуждает казнь армянских военнопленных
|Министр: В ближайшей перспективе в Армении останутся до 8 государственных высших учебных заведений
|Париж и Оттава требуют привлечь к ответственности виновников расстрела армянских военнопленных
|Экс-вице-спикер: Любая азербайджанская карта 1919-1920 гг - ничто
|Вражеские силы продолжают провокации на армяно-азербайджанской границе
|США направят $4 млн на реализацию в Армении программы по <укреплению целостности информационного пространства>
|Серж Саргсян: Сравнение Тер-Петросяном Цюрихских протоколов и возможного армяно- турецкого договора неуместно
|НАТО выступило в поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|В Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с фактом казни армянских военнопленных азербайджанскими военными
|Посольства Великобритании в Армении и Азербайджана выступили с заявлениями по факту расстрела армянских военнопленных азербайджанскими ВС
|Евросоюз призвал власти Азербайджана немедленно расследовать расстрел армянских военнопленных
|Москва об убийстве военнопленных: Все случаи нарушения международного гуманитарного права должны быть тщательно расследованы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Вице-премьер Армении поблагодарил посла США за адресные заявления в связи с азербайджанской агрессией
|Необходимость в платформе между властью и оппозицией отпала: Левон-Тер Петросян отреагировал на публикацию в провластном СМИ
|Совбез Арцаха: Степанакерт готов на прямые переговоры с Баку только в качестве полноправной стороны переговорного процесса по урегулированию конфликта
|Армянский депутат представил коллегам из стран НАТО зверства, совершенные ВС Азербайджана
|Реформы судебной системы являются одним из важнейших приоритетов правительства Пашиняна
|Делегация Минобороны Армения посетила несколько американских оборонных учебных заведений в рамках DEEP НАТО
|Yerevan Book Fest объявил имена лучших поэтов, прозаиков, драматургов и авторов детско- юношеской литературы Армении в 2022 году
|Высокому искусству быть: В Ереване состоялось открытие XX фестиваля HIGH FEST
|Эксперт: Тому, кто исключает войну за Черное озеро, придется воевать за озеро Севан
|Состоялся визит Председателя верхней палаты парламента Туркменистана в Японию.
|Депутат: Пока власть Никола Пашиняна пытается обосновать необходимость заключения мирного договора, Азербайджан совершает очередные военные преступления
|Салливан и Калын на встрече в Стамбуле подчеркнули важность поддержки мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
|Антикоррупционный суд Армении приступит к рассмотрению дела экс-губернатора Сюника
|Фонд "Татоян": Исполнителями казни армянских военнопленных являются бойцы вновь созданного азербайджанского отряда "Командо"
|Главы МИД Франции и Польши обсудили возможность отправки миссии ОБСЕ на Южный Кавказ
|Азербайджан предложил Армении провести в октябре очередное заседание двусторонней комиссии по делимитации
|Секретарь Совбеза Армении: Азербайджан должен был до 30 сентября освободить 17 армянских военнопленных, захваченных в ходе сентябрьской агрессии
|Офис представителя Армении в ЕСПЧ: Азербайджан представил информацию о наличии 17 армянских военнопленных
|Глава МИД Армении и госсекретарь внешнеполитического ведомства Швейцарии обсудили процессы на Южном Кавказе
|Баку вновь не выполнил свое обещание освободить пленных военных Армении: Пашинян
|Европейские депутаты и журналисты отреагировали на казнь армянских военнослужащих ВС Азербайджана
|Эдмон Марукян: Мы не допустим знака равенства между жертвой и виновником военных преступлений
|По факту смерти военнослужащего-срочника задержан его сослуживец
|Читать больше
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