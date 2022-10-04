Вторник, 4 Октября 2022 19:34

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Республики Арцах сообщает, что спецслужбы Азербайджана звонят по телефонам, доступным на сайтах государственных структур республики и распространяют ложную информацию о якобы выводе в ближайшие дни российских миротворческих сил из Арцаха. Об этом говорится в сообщении СНБ республики.

Согласно источнику, целью подобных действий являются попытки посеять панику среди населения. В ближайшие дни также не исключены хакерские атаки на сайты госучреждений. СНБ Арцаха принимает соответствующие меры для предотвращения возможных событий. <Мы призываем не поддаваться на фейковые новости и следить только за официальными новостями. В случае поступления звонков подозрительного содержания обращайтесь на официальный сайт Службы национальной безопасности Арцаха или звоните по телефонам горячей линии: 047-94-41-26 и 41-26>, - говорится в сообщении.