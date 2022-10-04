Вторник, 4 Октября 2022 19:33

АрмИнфо. Действующий государственный министр Арцаха Артак Бегларян отреагировал на намерения президента республики Араика Арутюняна назначить на должность госминистра Рубена Варданяна.

На своей странице в Facebook Артак Бегларян отметил, что в данной ситуации решение президента является очень нужным и мудрым.

Он подчеркнул, что такой стратегический менеджер мирового уровня и человек с высокими ценностями, как Рубен Варданян - это прекрасная возможность для любого государства, особенно для Республики Арцах, переживающей глубокий кризис. <Его решение переехать в Арцах - лучший шанс эффективно реализовать свой потенциал и осознание миссии, лучшим механизмом для чего, на мой взгляд, является занятие должности государственного министра с широкими полномочиями. Должен отметить, что наши с Рубеном Варданяном оценки настоящего и будущего Арцаха, подходы к решению проблем во многом совпадают, и поэтому я также считаю, что он может обеспечить значительный прогресс как во внутреннем, так и во внешнем направлениях. У меня будет возможность рассказать об оценках моей предыдущей деятельности и о том, что делать в будущем. Я продолжаю, и буду продолжать свою службу Родине со всем своим потенциалом, ценностями и принципами, и в любой должности и обстоятельствах остаюсь рядовым солдатом во имя армянской государственности и национального подъема>, - заявил Артак Бегларян.