Вторник, 4 Октября 2022 18:16

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы улиц Отяна, Кучака, Тычины и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Шаумяна 17, 18;

11:00-15:00 жилые дома 1-4 на 12-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00 жилые дома 46, 48, 50, 50/1 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 15 на улице В.Папазяна, 72, 72/2, 72/9 на улице Саркавага; собственные дома 62-66 на тупике Саркавага, жилые дома 23, 25 и собственные дома 16-41/5 на улице Г.Мурадяна, жилые дома 5/2, 7, 7/1, 7А на улице Сундукяна, жилой дом 27 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 8, 10 и собственные дома 4/50-6/58 на улице Гр.Кочара, жилой дом 20 на улице А.Хачатряна, жилые дома 21, 21/5, 23, 23/1, 23/2 на улице В.Папазяна, жилые дома 56, 58 на пр. Комитаса, жилые дома 5, 7 на улице Тиграняна, 16-36 на 4-ом пееулке Баграмяна, жилые дома 47, 47/1, 49 на улице Ханджяна, жилые дома 29, 33 на пр. Саят-Нова, абоненты-жильцы жилых домов 40, 40/13, 40/17 на улице Дзорапи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы улиц Сари Тага 7-12 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-12։00 частично город Эчмиадзин;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично кварталы 2, “Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично села Даштаван, Дардник, Зорак, Низами, Даракерт, Хачпар, Гукасаван, Айанист, Суренаван, Воскетап; села Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, Овташат;

10:30-16:00 частично улицы С.Акобяна, Комитаса, Мясникяна прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично улицы Мясникяна, Вардадзор, Шаумян, Теряна, Алавердяа, Камо, Еритасардакан, территория, прилегающая офису строительной компании, и частично Джермукское шоссе, станции компаний “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) телецентра в городе Вайк; частично село Гер-Гер;

11։00-15։00 частично село Арпи;

в Котайкской области:

11։00-17։00 Частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

13։30 -17։00 село Гетарге, здание МЧС РА;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 село Норатус; абоненты-жильцы территории под названием “Каранк” села Норатус, здания школ NN1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); детский сад N2, ООО “Анд-Мариам”, газозаправочная станция, асфальтовый завод “Норатус ЧШШ”, ООО “Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс “Верадардз”, станция “Юком”;

в Ширакской области:

10:00-16:00 северная часть села Гоговит в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 квартал “Бардзрашен” села Исаакян в Анийском регионе; села Мармашен и Айкаван в Ахурянском регионе;

в Тавушской области:

11:00-15:00 села Неркин Гош и Гош в общине Дилижан;

в Лорийской области:

12:00-16:00 села Ехегнут и Дебед.

в Сюникской области:

09:15-11:00 жилые дома 2, 2а, 3, 3а на улице Ханджяна в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 12, 13, 15 в 4-ом квартале Давташена, абоненты-жильцы жилых домов 3, 4 в 4-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома квартала “Маяк” в Джрвеже; ООО “Ясон”, ‘Левон Сафарян”, свадебный салон на перекрестке Тевосян-Дзорахбюр, ООО “Шабер’ на улице Багреванд, ООО “Миранян Ехбайрнер’, ресторан “Жпит”, комплекс ‘Роял Ереван”, завод “Селена”, ООО “Туфенжи”, “Нат Фуд”, “ЭйЭмпиджи Груп” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 собственные дома 2-20 на 13-ой улице в квартале “А”, 1-40 на 15-ой улице, 1-17 на 17-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00 жилые дома 40/8, 42/6, 42/7, 44/5, 44/4ա (3-ий подъезд) на улице Арташисяна, жилые дома 4, 6 на пр. Багратуняца, 3, 4, 7, 9 на 1-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 42, 44, 48 на улице Гарегина Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы собственных домов 166-396 в кв. “Норагюх” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 166-396 в кв. “Норагюх”; Детская Железная дорога на улице Дзорапи 130, центральный стадион “Раздан” (односторонне); абоненты-жильцы жилых домов 64, 82-84 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 10, 12, 37-67, 45/2, 47 на улице Амбардзумяна, жилые дома 12, 12/1, 14, 23, 23/1, 23/2, 25 и собственные дома 23-25 на пр. Комитаса; жилые дома 22, 23/3 на улице В.Папазяна, жилой дом 34 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 72, 72/2, 72/9, 127, 127/1, 129, 129/2, 129/3, 131 на улице Саркавага, собственные дома 62-66 на 3-ем тупике Саркавага, собственные дома на улицах Канакера 14, 15, жилые дома 15, 17 на улице Врацакан, жилой дом 16 на 43-ей улице Арабкира, жилые дома 23, 25 и собственные дома 16-41/5 на улиц Г.Мурадяна, собственные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, собственные дома 2-40/1 на 9-ой улице Канакера, 1-14/1 на 10-ой улице Канакера;

в Армавирской области:

11։00-17։00 частично село Таиров;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Арарат;

10:00-14:00 частично село Айанист;

10:30-13:30 частично село Айгаван; село Воскетап;

10:00-16:00 села Суренаван и Покр Веди;

10:30-16:00 частично улица С.Акобяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

12:00-16:00 частично улицы Чаренца, Исаакяна, Спандаряна, Ханджяна, Сероба Ахбюра, Шаумяна в городе Арарат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично улицы Еркрабаннери, Шаумяна, Аршавира Меликяна, 26 Комисарнери, Джермукское шоссе, частично квартал ‘Дзахапня” в городе Вайк; села Елпин, Чива, Ринд; частично село Арени;

11:00-15:00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

10:00-16:00 жилые дома 2-36, 41-44, 49, 50 в кв. ‘Микрошрджан”, жилые дома 53-65 в кв. “Микрошрджан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания “Айбизнесбанк”; частично квартал “Джрарат”, школа N9, детский сад N9 в городе Раздан; село Джрвеж и квартал “Багреванд” в Джрвеже;

11։00-14։00 жилые дома 68-79, 82-95 в кв. ‘Микрошрджан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания “Араратбанк”, “Айпост” в городе Раздан; село Камарис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

13։30-17։00 село Элар; квартал “Зонал каян”, улицы Интернационал, Волкова, Еритасардакан, Пионеракан, Гарни, военный комиссариат, общинный муниципалитет в городе Абовян; село Маяковский; частично село Балаовит, воинская часть и Военная полиция;

14։00-15։00 село Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-11:30 частично населенный пункт Варденика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։30-15։00 село Цовак и прилегающие абоненты; станци компаний ‘Виваселл-МТС”, “Телеком Армения”, ‘Юком”, ГНКО “Национальный парк Севан”, ЧП ‘Хачатрян Сагарон”;

15։00-17։00 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний “Виваселл-МТС”, “Телеком Армения”, “Юком”;

в Ширакской области:

10:00-16:00 западная часть села Гоговит в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 село Алвар в Амасийском регионе; села Карнут, Овит, Басен, Джрарат, оздоровительный центр “Ахуряни мор ев манкан”, хлебный завод, Ахурянское отделение Полиции, военный комиссариат, станция автотехоблсуживания, молочный завод, предприятия ‘Чаншин”, “ЕБИ”, ‘Аргиг”, “Луер”, “Юмс”, строительная компания “Коопшин”, поселки ‘Чаншин”, “Джрашинарарнери”, ООО “ЛАО” и прилегающие территории в Ахурянском регионе;

в Тавушской области:

10:00-12:00 село Агардзин в общине Дилижан;

11:00-14:00 село Гетовит, газозаправочная станция, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-16:00 кварталы “Зоравар Андраник”, “Маркса”, “Энгельс”, “Пирузян” в городе Алаверди; село Джилизан;

в Сюникской области:

09:20-11:00 село Катнарат.