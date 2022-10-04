Вторник, 4 Октября 2022 17:47

АрмИнфо.Спецслужбы Азербайджана распространяют ложную информацию о выводе российских миротворческих сил из Арцаха.

Как говорится в заявлении Службы национальной безопасности Республики Арцах, <преследуя реализацию возложенных на нее законодательством функций и полномочий в сфере информационной безопасности, СНБ Арцаха сообщает, что спецслужбы Азербайджана звонят по телефонам, доступным на сайтах государственных структур Арцаха и распространяют ложную информацию о выводе в ближайшие дни российских миротворческих сил из Арцаха с целью посеять панику среди населения>.

Отмечается также, что в ближайшее время также не исключены хакерские атаки на сайты госучреждений.

СНБ Республики Арцах предпринимает соответствующие шаги для предотвращения возможных событий. <Призываем не поддаваться на фейковые новости и следить только за официальными новостями>, - говорится в заявлении.