Вторник, 4 Октября 2022 17:47

АрмИнфо. Первый президент Армении Левон Тер- Петросян считает, что виновниками срыва возможного диалога между властью и оппозицией являются второй президент Роберт Кочарян и премьер-министр Никол Пашинян.

Об этом говорится в ответе первого президента Армении Левона Тер-Петросяна на реакцию на его вчерашнее заявление, который на своей странице Facebook опубликовал пресс-секретарь Арман Мусинян.

<Первое. Во вчерашнем заявлении офиса третьего президента Армении Сержа Саркисяна говорится: <Что касается суждений Левона Тер-Петросяна относительно Цюрихских протоколов и возможного армяно-турецкого соглашения о примирении, то они неприемлемы, и сравнение этих процессов абсолютно неуместно>.

Такое утверждение не имеет ничего общего с тем, что сказал Тер-Петросян, потому что он не делал никаких суждений о Цюрихских протоколах. Он, всего лишь, сказал, следующее: <Понятно, что подобные проекты готовятся также на площадке дипломатических контактов, направленных на урегулирование армяно-турецких отношений. В этом случае больших сюрпризов не предвидется. Армяно-турецкое соглашение мало чем будет отличаться от подписанных между Давутоглу и Налбандяном Цюрихских протоколов от 10 октября 2009 года>.

Что касается суждений Тер-Петросяна относительно Цюрихских протоколов, то они отражены в заявлении Армянского национального конгресса от 2 сентября 2009 года. Конгресс положительно оценил Цюрихские протоколы, категорически выступив против лишь одного пункта, в котором речь идет о создании совместной комиссии армянских и турецких историков>, говорится в ответном заявлении Левона Тер-Петросяна>, - говорится в комментарии первого президента.

Левон Тер-Петросян коснулся также вчерашней реакции на его публикацию, как он выразился <в <личном/семейном СМИ> премьер-министра>, которую он расценил как <отрицательный ответ на

предложение начать диалог между оппозицией и властью>. <Из реакции первого президента многие сделали вывод, что он этим сорвал возможность диалога между властью и оппозицией. Они всего лишь не поняли, что процесс уже был сорван в результате трехчасовой пресс-конференции Роберта Кочаряна и двухчасового интервью Никола Пашиняна.

Результат этого, фактически, следующий: цель Кочаряна - любой ценой свергнуть власть Пашиняна, а цель Пашиняна - любой ценой сохранить свою власть. Этим, по сути, они единогласно заявили, что мосты для диалога сожжены.

Напомним, что 13 сентября, в день последнего нападения Азербайджана на Армению, бывший вице-спикер Национального собрания Ишхан Сагателян призвал бывших президентов и Католикоса собраться за одним столом, чтобы предложить выходы из создавшейся ситуации. 22 сентября в Первопрестольном Святом Эчмиадзине прошла встреча с участием Католикоса Всех Армян, бывших президентов Арцаха и Армении. Встреча завершилась без содержательного заявления. Несмотря на разногласия, три бывших президента Армении публично выразили готовность продолжить инициативу Католикоса всех армян. 30 сентября в Первопрестольном Святого Эчмиадзина сообщили, что готовится новая встреча.

Накануне Левон Тер-Петросян, коснувшись публикации в газете <Айакакан Жаманак>, в котором <со ссылкой на достоверный источник> были раскрыты детали относительно требований Баку по переговорам с Ереваном, первый президент отметил, что сделал вывод, что тем самым отпала необходимость в платформе между властью и оппозицией.