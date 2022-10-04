Вторник, 4 Октября 2022 15:16

АрмИнфо.4 октября, на Малой сцене Русского драматического театра им. К. Станиславского, состоится премьера моноспектакля <Вспомни имя свое>, посвященного вардапету Комитасу.

Сыграет Комитаса заслуженный артист Республики Армения Роберт Акопян, который и является режиссером постановки.

Как сообщает пресс-служба Русского драмтеатра, моноспектакль <Вспомни имя свое> основан на пьесе В. Унанянца и повествует о реальных событиях, происшедших в 1915 году, во время Геноцида армян в Османской империи. Спектакль рассказывает о жизни великого армянского композитора Комитаса, который не только создавал прекрасные хоралы и церковные песнопения, но и был известен как популяризатор армянских народных песен.

Инсценировку пьесы Роберт Акопян осуществил в соавторстве с заведующей литературной частью театра Мариной Мариносян. Сценограф

спектакля - Артур Арутюнян, хореограф - Нуне Киракосян. В одном из интервью перед премьерой представления Роберт Акопян, говоря о вардапете, выразил мнение, что Комитас для армянского народа является тем же самым, что и Христос для христиан. Он отметил, что в монодраме, в котором зритель увидит последние дни жизни композитора, скорее олицетворяет не Комитаса, а само явление, понятие <Комитас>.

Согласно источнику, премьерные показы спектакля пройдут 4, 5 и 30 октября.