Вторник, 4 Октября 2022 14:26

АрмИнфо. Армения сегодня нуждается в новом верховном главнокомандовании. Об этом 4 октября журналистам заявил лидер партии <Наследие> Раффи Ованнисян.

По его словам, есть необходимость в таком главнокомандовании, которое будет говорить со своей страной, а не распространять

пресс-релизы или заявления. Ованнисян заметил, что нынешнее проигравшее верховное главнокомандование поставило Армению и армянский народ на грань уничтожения. <Мы должны, наконец, понять, хотим мы иметь Республику Армения или нет. Это реальная ситуация, и к ней необходимо подойти всей нацией со всей серьезностью. Важно также отказаться от выборов в пользу геополитических игроков в виде США, Запада или России, поскольку перед страной стоит реальная угроза потери независимости, суверенитета и территориальной целостности, которая исходит из стана вражеских государств, которые перед международным судом должны ответить за совершенные преступления>, - сказал политик, добавив, что соучастником всех этих преступлений выступают нынешние правители страны.

Эти власти, как заметил Ованнисян, своей продолжающейся риторикой, словоблудием, выступлениями с различных трибун, обещаниями перед зарубежными партнерами, заявлениями об устной или письменной договоренностях о сдаче родины уже не только утомляют, но и ведут Армению к пропасти. Политик указал на важность смены правительства. <Парламентское большинство должно понимать, что их час икс уже близок. Вместе с народом необходимо сформировать переходный совет национального единения, дав, тем самым, Армении шанс для спасения>, - сказал политик.