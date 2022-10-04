Вторник, 4 Октября 2022 14:20

АрмИнфо. Газета <Айкакан Жаманак>, принадлежащая семье премьер-министра Пашиняна, который долгие годы был ее главным редактором, выступила сегодня с <программной передовицей> о том, <чего хочет Россия>.

Согласно статье, которая по стилю, как считают аналитики, похожа на авторство самого Пашиняна, <желания России в нашем регионе вписываются в ее цепочку глобальных желаний, а Армения и Арцах (Нагорный Карабах) являются звеном в этой цепи ее желаний>.

Как отмечается в статье, Россия почти хочет от Армении того же, что хочет от Украины, чтобы она стала частью союзного государства <Россия-Беларусь> или России. И если в случае с Украиной РФ для такого результата использует российские и, возможно, белорусские войска, то в случае с Арменией она использует российские войска, дислоцированные в Азербайджане (наверно имеется ввиду в Арцахе) и в какой-то мере в Армении.

Смысл действий таков: показать уязвимость безопасности Армении, чтобы последняя подала заявку на вхождение в состав союзного государства <Россия-Беларусь>.

Шаги для развития этой логики - агрессивность Азербайджана, инертность российских войск, дислоцированных в Армении, политическая инертность России, невыполнение обязательств по поставкам вооружений в Армению. Использование последнего средства не случайно и использовалось ранее, например, до и после войны 2016 года.

Армения должна быть максимально уязвимой, чтобы как можно теснее обнять Россию. Случай с Нагорным Карабахом также является частью этой логики, с некоторым отличием. России нужно нерешение нагорно-карабахского вопроса, то есть чтобы нагорно-карабахский вопрос оставался нерешенным, как рычаг воздействия и на Армению, и на Азербайджан. Это стремление было краеугольным камнем установившегося десятилетиями статус-кво в зоне нагорно-карабахского конфликта, и, исходя из этого краеугольного камня, в политике Армении можно было бесконечно продолжать переговоры.

Так продолжалось до 2011 года, от которого Россия шаг за шагом пришла к необходимости изменить статус-кво. Россия пришла к такому выводу не потому, что хочет решить нагорно- карабахский вопрос, а потому, что начала понимать, что не может сохранять статус-кво.

Одной из ключевых причин является возрастающая роль Турции и значение для России более или менее взвешенной позиции Турции в ходе необратимого конфликта России с Западом. Причину 44-дневной войны следует искать здесь. А также, что в случае предвидимого или планируемого конфликта с Западом, когда заведомо западные транспортные пути будут закрыты или, по крайней мере, поставлены под сомнение, для России было крайне важно обеспечить более- менее нормальную работу Дарданелл и проливы Босфор (иначе Черное море для России стало бы озером).

Маршрут Россия-Грузия-Турция не решит проблему новых дорог. Из-за конфликтов в Абхазии и Южной Осетии дороги, проходящие через них, не будут открыты. А Верхний Ларс работал еще до украинского конфликта. И поэтому способом эффективного решения этого вопроса было бы использование оси Армения-Азербайджан.

Именно поэтому план Лаврова по нагорно-карабахскому вопросу предусматривал передачу южных районов Азербайджану, чтобы освободить от препятствий трассу железной и автомобильной дороги Ордубад-Мегри-Горадиз. В этом смысле, несмотря на публичные заявления, Россия является основным бенефициаром коридора через территорию Армении, потому что и Азербайджан, и Турция, и Россия хотят, чтобы коридор через территорию Армении находился под контролем Российской Федерации.

Последний фактор является существенным, так как через территорию Ирана проходит автомобильная дорога. Железная дорога также может быть построена через Иран. Не очень удачный ход дел на Украине существенно усугубил установившуюся после 2011 года ситуацию, что России сложно быть гарантом статус-кво, сложившегося после 2020 года. Хцаберд и Парух тому яркое свидетельство. Возросла роль Турции и Азербайджана, и теперь Азербайджан может стать площадкой для экспорта газа и нефти из России в ЕС, - говорится в статье.

Отметим, что обозреватели и аналитики ожидают следующей публикации под условным названием <Чего хочет Запад>.