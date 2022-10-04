Вторник, 4 Октября 2022 14:20

АрмИнфо. Крайне потрясены ужасающими сообщениями о казни безоружных армянских пленных азербайджанскими войсками. Об этом говорится в заявлении МИД Греции.

"Греция решительно осуждает такие акты насилия и призывает к тщательному расследованию для привлечения виновных к ответственности", - отмечается в заявлении МИД Греции в Твиттер.

Отметим, что в Telegram-каналах 2 октября было распространено видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент как уж выяснили правозащитники произошел в направлении позиций у Ишханасара, в ходе широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в ночь на 13 сентября. Добавим, что это не первый подобный случай, когда вражеские силы пытают, подвергают бесчеловечному отношению армянских военнопленных и гражданских лиц.