Вторник, 4 Октября 2022 11:55

АрмИнфо. Оперативники Антикоррупционного комитета начнут получать надбавки к заработной плате в размере 2%. Национальное собрание РА на пленарном заседании 4 октября в первом чтении обсуждает поправки в законе <Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы>.

По словам заместителя министра юстиции РА Армине Саркисян, в настоящее время оперативники лишены как возможности для надбавок, так и получения премий. С применением поправок в законе у них появится такая возможность. Нововведение начнет применяться с 1 июля 2024 года.

Еще одно изменение касается бывших сотрудников упраздненной Специальной следственной службы, которые перешли на работу не в Антикоррупционный комитет, а в другие следственные структуры и прокуратуру, которые также получат аналогичные льготы.

Последние поправки связаны с оплатой труда председателя Антикоррупционного комитета, который вступил в должность раньше, чем вступил в силу закон <Об Антикоррупционном комитете>. Согласно поправкам, главе комитета задним числом будут начислены надбавки за работу, проведенную с момента своего назначения до вступления закона в силу.