Вторник, 4 Октября 2022 11:46

АрмИнфо.Визит министра обороны Израиля Ганца в Баку состоялся через несколько дней после появления видеозаписей, на которых азербайджанские войска казнят шестерых армянских военнопленных, захваченных во время последнего раунда боев в сентябре (в ночь на 13 сентября ВС Азербайджана атаковали суверенные территории РА - ред.). Об этом пишет "The Jerusalem Post".

Отмечая, что армянское оборонное ведомство подтвердило подлинность видео, в ресурсе напомнили, что по меньшей мере 286 человек были убиты с обеих сторон, прежде чем Соединенные Штаты заключили перемирие.

В этом ключе источник напоминает о давнем конфликте между Ереваном и Баку, и 44- дневной войне вокруг Арцаха осенью 2020 года.

"Видео появилось через несколько недель после других сообщений об изнасиловании и нанесении увечий армянской военнослужащей азербайджанскими войсками во время того же раунда боев. Власти Азербайджана заявили, что по обоим инцидентам начато расследование", - пишет "The Jerusalem Post".

При этом издание задается вопросом, почему Израиль и Азербайджан сотрудничают?

"Центральноазиатская страна с мусульманским большинством граничит с Ираном, что, согласно зарубежным сообщениям, позволяет Израилю проводить шпионские операции и многое другое против своего главного врага.

Баку также был основным поставщиком сырой нефти в Израиль и в последние годы стал крупным получателем израильской военной техники. В отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира за 2020 год говорится, что Баку был вторым по величине покупателем израильских систем вооружения после Индии", - добавляет израильский ресурс.

Согласно заявлению, опубликованному канцелярией министра Ганца, визит был "посвящен вопросам безопасности и политики". Ганц провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром обороны Закиром Гасановым, а также начальником Государственной пограничной службы Эльчином Гулиевым, посетил штаб Госпограничной службы.

Во время встречи с официальными лицами Азербайджана Ганц "подчеркнул важность поддержания стратегических отношений между Государством Израиль и Азербайджанской Республикой и продолжения работы по достижению регионального и глобального мира и стабильности".

Официальные лица также обсудили изменения на Ближнем Востоке после подписания Авраамских соглашений и развитие связей Израиля с Турцией и другими странами региона и мира в целом.

Израильский политолог, депутат Кнессета XV созыва Алекчсандр Цинкер реагируя на визит Ганца в Баку, назвал его постыдным. "Я понимаю - "вопросы безопасности и политики", но устраивать визит, когда весь мир обсуждает зверства азербайджанских солдат, казнивших шестерых армянских военнопленных, требует расследования и привлечения к ответственности виновных? Даже редакция "The Jerusalem Post", не являющаяся сторонницей Армении, обращает свое внимание на этот, трудно подобрать приличное слово, постыдный визит...", - резюмировал Цинкер.

Отметим, что в Telegram-каналах 2 октября было распространено видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент как уж выяснили правозащитники произошел в направлении позиций у Ишханасара, в ходе широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в ночь на 13 сентября. Добавим, что это не первый подобный случай, когда вражеские силы пытают, подвергают бесчеловечному отношению армянских военнопленных и гражданских лиц.